Pregled - svet, 2. 4. (sreda)

YANGON/BRUSELJ - Vladajoča vojaška hunta v Mjanmaru je razglasila začasno prekinitev napadov na oborožene skupine, ki nasprotujejo njeni oblasti, da bi olajšali dobavo pomoči po uničujočem potresu. Z istim namenom je prekinitev ognja že v torek naznanilo več oboroženih skupin. EU je z Mjanmarom vzpostavila humanitarni zračni most, na poti je prvo letalo z 80 tonami pomoči. Reševalci so po petkovem potresu izpod ruševin rešili še enega moškega.

KIJEV - V ruskem napadu z raketami so bile v Krivem Rogu ubiti štirje ljudje, v napadih z droni v regijah Zaporožje in Harkov pa pred tem ponoči najmanj en človek, več je bilo ranjenih. Nadaljevali so se tudi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Predsednik države Volodimir Zelenski je poudaril, da napadi kažejo, da Moskva prezira diplomatska prizadevanja partnerjev.

BRUSELJ - Trenutno se je treba osredotočiti na to, da bo mir v Ukrajini trajen in da Rusija ne bo znova napadla sosednje države, je v luči pogovorov o končanju ruske agresije na Ukrajino poudaril generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Sporočil je, da so članice zavezništva za letos napovedale že za več kot 20 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini. Izrazil je prepričanje, da ZDA ostajajo zveste Natu.

TEL AVIV/GAZA - Izraelski obrambni minister Izrael Kac je napovedal razširitev vojaške operacije v Gazi, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vzpostavitev novega varnostnega koridorja, ki naj bi ločil mesti Rafa in Han Junis na jugu palestinske enklave. Od tam so poročali o več napadih, med drugim na poslopje, ki gosti bolnišnico agencije ZN za palestinske begunce UNRWA, pri čemer naj bi bilo ubitih 19 ljudi.

NEW YORK - V torek je umrl ameriški igralec Val Kilmer, ki je zaslovel s filmom Top Gun, znan pa je bil tudi po vlogah pevca Jima Morrisona v biografskem filmu The Doors in Brucea Waynea v filmu Batman za vedno. Star je bil 65 let, po navedbah njegove hčere Mercedes Kilmer je umrl za posledicami pljučnice.

WASHINGTON - V ZDA je v torek prišlo na dan, da so svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz in drugi visoki uradniki vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa za uradne komunikacije uporabljali tudi Googlovo elektronsko pošto Gmail, ne le aplikacije Signal, v katero so marca pomotoma vključili novinarja.

WASHINGTON - Državna sodnica Susan Crawford je v torek zmagala na volitvah za članico vrhovnega sodišča ameriške zvezne države Wisconsin. Crawford je porazila konservativnega kandidata Brada Schimela, ki sta ga v medijsko odmevni volilni tekmi podprla predsednik ZDA Donald Trump in milijarder Elon Musk.

NEW YORK - Newyorški zvezni sodnik je zavrgel obtožnico proti demokratskemu županu Ericu Adamsu zaradi korupcije. Ukrepal je skladno z zahtevo pravosodnega ministrstva, ki je pred dvema mesecema odstopilo od pregona župana. Glede na odločitev sodnika sicer morebiten nov pregon Adamsa v nasprotju s pričakovanji ministrstva ne bo mogoč na podlagi enake obtožnice.

WASHINGTON - Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je ponoči po 25 urah in štirih minutah končal maratonsko kritiziranje ukrepov vlade republikanskega predsednika Donalda Trumpa in pri tem postavil nov rekord z neprekinjenim govorom v zveznem senatu. 55-letni senator je napovedal, da je to šele začetek upora proti ukrepom vlade.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je na seji vlade komentiral obsodbo skrajno desne političarke Marine Le Pen. Po besedah neimenovanega predstavnika vlade je dejal, da je sodstvo neodvisno in da je treba sodnike zaščititi. Obsodba Le Pen, ki je bila spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev, je izzvala številne kritike skrajne desnice.

HAAG - Europol je sporočil, da je ukinil platformo za distribucijo posnetkov spolnih zlorab otrok z okoli dvema milijonoma uporabnikov. Organi pregona so v okviru največje Europolove operacije proti spolnim zlorabam otrok aretirali 79 ljudi, ki so osumljeni distribucije tovrstnih posnetkov. Nekateri med njimi naj bi sodelovali pri zlorabah otrok.

BRUSELJ - Evropska unija je bila kritična do zakona o tujih agentih, ki ga je v torek sprejel gruzijski parlament. Kot je dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, je zakon nezdružljiv z vrednotami EU. V skupni izjavi s komisarko za širitev Marto Kos je opozorila, da zakon daje oblastem dodatna orodja za zatiranje drugače mislečih in zaostritev politike represije.

ATENE - Grčija bo do leta 2036 namenila 25 milijard evrov za prenovo svoje obrambe, je napovedal premier Kiriakos Micotakis, ki je reformo označil za najpomembnejšo v sodobni zgodovini države. Konservativni premier je v parlamentu tudi opozoril na negotovo mednarodno okolje in na izzive, s katerimi se sooča njegova država in vsa Evropa.

NUUK - Socialdemokratska stranka Siumut je na torkovih lokalnih volitvah na Grenlandiji glede na končne izide zmagala v treh od petih občin tega danskega avtonomnega ozemlja. Volitve so potekale v senci teženj ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa po priključitvi ozemlja ZDA.

NOVI SAD/BEOGRAD - Več kot 100 srbskih organizacij civilne družbe, aktivističnih skupin in političnih strank je predstavnikom EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) poslalo pismo s pozivom, naj se odzovejo na politični pregon in priprtje novosadskih aktivistov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem začel posvetovanja o oblikovanju nove vlade, v katerih pa del opozicije ne bo sodeloval.

PRIŠTINA - V kraju Kačanik na jugovzhodu Kosova je bil v torek zvečer ubit policijski načelnik. Policija sumi, da se je uboj zgodil pred vhodom v njegovo stanovanje. Storilca še iščejo, prav tako še ni znan motiv za uboj.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl poročili o skupni zunanji, varnostni in obrambni politiki, s katerima je pozval k odločni podpori Ukrajini navkljub spremembi ameriške drže do ruske agresije. Obenem so v luči bližnjevzhodne krize izrazili željo, da EU okrepi prisotnost v regiji.

BUDIMPEŠTA - Na ulicah Budimpešte je v torek zvečer več tisoč ljudi protestiralo proti nedavno sprejetemu zakonu o prepovedi parade ponosa. Kritiki opozarjajo, da pri sprejemu zakona gre za omejevanje temeljnih pravic in nadaljnje krčenje pravic LGBTIQ skupnosti v tej članici EU.

BRATISLAVA - Po več napadih rjavih medvedov na ljudi je vlada v Bratislavi v več delih Slovaške razglasila izredne razmere in odobrila odstrel 350 medvedov. Okoljevarstveniki temu nasprotujejo. Vlado so obtožili, da zavestno krši zakonodajo in da je odločitev v nasprotju z njenimi mednarodnimi obveznostmi.

SKOPJE - Po požaru v nočnem klubu v Kočanih, v katerem je 16. marca umrlo 59 večinoma mladih udeležencev koncerta, je makedonski parlament v torek zvečer prepovedal uporabo pirotehničnih sredstev v zaprtih prostorih. To je storil z dopolnilom zakona o javni varnosti.