V ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih

Kijev, 2. aprila - V ruskih napadih v regijah Zaporožje in Harkov je bil ponoči ubit najmanj en človek, več je bilo ranjenih. V napadu na Krivi Rog pa so bile ubite tri osebe. Nadaljevali so se tudi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Predsednik države Volodimir Zelenski je poudaril, da napadi kažejo, da Moskva prezira diplomatska prizadevanja partnerjev.