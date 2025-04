V nakupovalnih središčih SES lani več kot 25 milijonov obiskovalcev

Ljubljana/Maribor/Celje, 2. aprila - Nakupovalna središča, ki jih v Sloveniji upravlja družba Spar European Shopping Centers (SES), so lani zabeležila več kot 25 milijonov obiskovalcev, kar je dva odstotka več kot v letu 2023. Trgovine in drugi lokali v teh središčih so ob tem ustvarili okoli 748 milijonov evrov bruto prihodkov, kar predstavlja šestodstotno rast.