V mariborskem Europarku lani s triodstotno rastjo prometa

Maribor, 28. avgusta - Trgovine in lokali v mariborskem nakupovalnem središču Europark, ki bo to jesen obeležilo 24 let poslovanja, so lani ustvarile nekaj nad 190 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni več kot triodstotno rast v primerjavi z 2022. S tem ostajajo pomemben del skupine SES, saj so med petimi centri v Sloveniji beležili skoraj 27 odstotkov celotnega prometa.