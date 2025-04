Slovenski kampi optimistični pred poletno turistično sezono

Ankaran, 2. aprila - Upravljavci slovenskih kampov so zadovoljni s poslovanjem v letu 2024, ko so skupno našteli 2,37 milijona prenočitev, kar pomeni 14 odstotkov vseh ustvarjenih prenočitev v Sloveniji. Pred letošnjo poletno sezono so v Združenju kampov Slovenije zmerno optimistični - upravljavci kampov pričakujejo podoben ali nekoliko boljši obseg poslovanja.