Pregled - svet, 1. 4. (torek)

STRASBOURG - Evropa si želi doseči rešitev s pogajanji, vendar bo po potrebi zaščitila svoje interese, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala v Evropskem parlamentu v luči napovedanih ameriških carin, ki bodo večinoma obveljale v sredo. Dodala je, da se je z voditelji članic EU že posvetovala o nadaljnjih korakih. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je izrazil odločno podporo Ukrajini, pri čemer je Rusijo označil kot grožnjo za celotno Evropo. Poslance je ločeno nagovorila tudi zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki je dejala, da obstajajo prepričljivi dokazi o vojnih zločinih v ukrajinskem mestu Buča, kjer naj bi ruska vojska pobila več sto ukrajinskih civilistov.

WASHINGTON/KIJEV - Ameriški predsednik Donald Trump še vedno verjame, da bo ruski predsednik Vladimir Putin uresničil svoj del dogovora za končanje vojne v Ukrajini, čeprav je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov izjavil, da Rusija ameriškega predloga v sedanji obliki ne more sprejeti. Putin zavlačuje pogovore o premirju v Ukrajini, pa je v Kijevu dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Ob tem je dodala, da Putinov namen ni doseči mir, temveč nadaljnje uničenje.

STRASBOURG - Evropska komisija je predstavila strategijo za izboljšanje notranje varnosti EU, ki med drugim predvideva okrepitev agencij Frontex in Europol. Vključuje še ukrepe za povečanje odpornosti pred hibridnimi grožnjami, pa tudi za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Komisija je predlagala tudi spremembe zakonodajne podlage evropske kohezijske politike, ki bo državam članicam omogočila preusmeritev kohezijskih sredstev v nova prednostna področja, kot so denimo varnost in obramba, konkurenčnost gospodarstva in stanovanjska politika. Prav tako je predlagala dopolnitev uredbe, ki z letom 2035 v EU prepoveduje prodajo novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.

PARIZ - Pariško sodišče namerava pritožbo obsojene političarke Marine Le Pen obravnavati tako, da bi o tem primeru razsodilo poleti 2026. V primeru ugodne sodbe bi to poslanki in nekdanji vodji skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) omogočilo kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2027. Le Pen je sicer obsodbo v ponedeljek označila kot politično odločitev. Kljub temu se ne namerava umakniti iz politike. Skupaj z vodjo stranke RN Jordanom Bardellajem sta napovedala boj za zmago na predsedniških volitvah leta 2027. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem obsodbo Le Pen označila kot žalostno za demokracijo. Predsednik ZDA Donald Trump pa jo v ponedeljek primerjal s svojimi sodnimi primeri.

KIJEV/BRUSELJ/MOSKVA - Več deset tisoč ljudi v ukrajinskem Hersonu je ostalo brez dobav elektrike, potem ko je rusko topništvo davi kljub dogovoru o nenapadanju energetike zadelo eno od takšnih poslopij. Minula noč je v Ukrajini sicer minila relativno mirno, saj zračna obramba prvič letos ni imela opravka z napadi brezpilotnikov. Evropska komisija je Ukrajini v okviru rednih izplačil namenila 3,5 milijarde evrov pomoči, večino v obliki posojil z nizkimi obrestmi. V Moskvi pa sta se sestala kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov ruski kolega Sergej Lavrov. Kot je povedal Wang Yi, je Peking pripravljen prevzeti konstruktivno vlogo pri končanju vojne v Ukrajini. Lavrov je dodal, da sta se z Wangom pogovarjala o pripravah na srečanje predsednikov obeh držav, ki naj bi potekalo maja.

BRUSELJ - Evropska komisija je 15 večjim avtomobilskim proizvajalcem in Evropskemu združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA) naložila globe v skupni višini 458 milijonov evrov zaradi kartelnega dogovarjanja glede recikliranja vozil. Vsa podjetja so priznala svojo vpletenost in pristala na poravnavo, so sporočili iz Bruslja.

RAMALA - Izraelska obrambni in finančni minister Izrael Kac in Bezalel Smotrič sta ob obisku zasedenega Zahodnega brega zatrdila, da Palestinski upravi ne bodo dovolili, da bi nadzorovala to ozemlje, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967. Smotrič je ob tem dejal, da so lani na Zahodnem bregu porušili rekordno število palestinskih domov.

BEOGRAD - Srbski in madžarski obrambni minister Bratislav Gašić in Kristof Szalay-Bobrovniczky sta v Beogradu podpisala t. i. načrt dvostranskega vojaškega sodelovanja. Državi sta sporazum sklenili manj kot mesec dni po tem, ko so sporazum o vojaškem sodelovanju podpisali Hrvaška, Albanija in Kosovo.

MOSKVA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v ponedeljek pozno zvečer sporočil, da je v Moskvi. Pred tem so v javnosti več dni krožila ugibanja, kje je vodja bosanskih Srbov, za katerega je sodišče BiH izdalo nalog za privedbo zaradi suma napada na ustavni red. Dodika je sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Voditelja sta se pogovarjala o aktualnih razmerah v BiH, Dodik pa je po srečanju zapisal, da si bo Moskva prizadevala, da mednarodne institucije, vključno z visokim predstavnikom v BiH, prenehajo z delom.

BEOGRAD - V Srbiji mineva pet mesecev od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je skupno zahteval 16 življenj. Spominske slovesnosti potekajo po vsej državi, v Novem Sadu pa državljani na kraju nesreče polagajo cvetje in prižigajo sveče.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v luči kritik opozicije in zapletov z vrhovnim sodiščem preklical v ponedeljek napovedano imenovanje nekdanjega poveljnika mornarice Elija Šarvita na čelo agencije za nacionalno varnost Šin Bet. Do imenovanja Šarvita je bil zaradi njegovega nasprotovanja predsedniku ZDA Donaldu Trumpu kritičen tudi ameriški senator Lindsey Graham.

PEKING/TAIPEI - Kitajska je v bližini Tajvana začela eno najobsežnejših vojaških vaj na tem območju v zadnjem letu. Tajvan je v odziv aktiviral svoja letala, ladje in rakete. Peking naj bi se s takšnimi potezami med drugim odzival na retoriko tajvanskega predsednika Lai Ching-teja. Tako Evropska unija kot ZDA so pozvale k miru v regiji.

MOSKVA - V Rusiji se je začel spomladanski nabor, v okviru katerega bodo vpoklicali 160.000 nabornikov, starih od 18 do 30 let. Po poročanju medijev je to največ nabornikov po letu 2011. Do vpoklica prihaja v času, ko si Rusija prizadeva povečati svojo vojsko. Ob tem vztraja, da naborniki ne bodo sodelovali v vojni v Ukrajini.

SAN FRANCISCO - Zvezni sodnik v San Franciscu je v ponedeljek začasno blokiral ukrep vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa o odvzemu začasnega statusa zaščite pred izgonom za 350.000 venezuelskih priseljencev. Namignil je še, da bo podobno ukrepal tudi v korist priseljencem s Haitija.

ATENE - Silovita neurja so v ponedeljek povzročila poplave na več grških otokih v Egejskem morju. Zaradi poplav je bil začasno ustavljen promet na med turisti priljubljenih otokih Mikonos, Paros in Hios. Ponekod je divjalo neurje s točo. Na Parosu so bile zaradi obilnih padavin poplavljene ulice, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

VATIKAN - Papež Frančišek, ki se je več kot mesec dni zdravil v bolnišnici zaradi pljučnice, sedaj dobro okreva, so sporočili iz tiskovne službe Vatikana. Pojasnili so, da je rentgen pokazal izboljšanje na pljučih, izboljšale so se tudi njegove motorične sposobnosti in dihanje. Ali se bo udeležil obredov v velikem tednu, še niso sporočili.

MIAMI - Podjetje SpaceX milijarderja Elona Muska je v ponedeljek v Zemljino orbito izstrelilo vesoljsko kapsulo s štiričlansko posadko, ki naj bi preletela Zemljin severni in južni tečaj. To je prvi tak podvig in predstavlja nov korak v komercialnem raziskovanju vesolja. Na čelu zasebne misije nepoklicnih astronavtov je malteški vlagatelj Chun Wang.

DUNAJ - V avstrijski deželi Spodnja Avstrija sta na avtocesti med Gradcem in Dunajem trčila manjši avtobus in tovornjak. V nesreči so po navedbah policije umrli štirje ljudje, najmanj trije so bili huje poškodovani.