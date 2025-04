Pregled - šport, 1. 4. (torek)

LJUBLJANA - Nogometaši Kopra so prvi polfinalisti pokala Pivovarna Union, potem ko so v današnji prvi četrtfinalni tekmi v gosteh premagali drugoligaša Kety Emmi & Impol Bistrica z 2:0 (0:0). V sredo bosta tekmi Nafta 1903 - Bravo Big Bang ter Maribor - Celje, v četrtek pa še Olimpija - Beltinci Klima Tratnjek.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so se uvrstili v finale alpske lige. V današnji četrti polfinalni tekmi so Ritten v domači Podmežakli premagali šele po podaljških z golom v 86. minuti s 4:3 (0:0, 1:1, 2:2; 1:0) in se z gladkim izidom 4:0 v zmagah uvrstili v finale, kjer bo njihov tekmec Zell am See.

LJUBLJANA - Košarkarji ljubljanske Ilirije so si polfinalni nastop v regionalni ligi Aba 2 izborili že sredi minulega meseca po zmagi v Zagrebu proti Cedeviti Junior, na zadnji tekmi skupine F pa so po podaljšku premagali vodilno Vojvodino iz Novega Sada s 86:81 (22:12, 42:28, 56:50; 74:74).

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je trdno v sedlu na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Sedemindvajsetletni član moštva UAE Team Emirates-XRG ima kar 6346 točk prednosti pred drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom, na četrto mesto pa se je po zmagi na dirki po Kataloniji prebil Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).

OTOČEC - Deni Kožul je na namiznoteniškem turnirju serije WTT Feeder, ki do četrtka poteka na Otočcu, ostal edini slovenski udeleženec, so sporočili iz namiznoteniške zveze Slovenije. Kot edini domači predstavnik se je prebil čez današnje dvoboje na glavnih turnirjih. Kožul se bo v sredo boril proti Japoncu Kazukiju Hamadi.

OBERHOFEN - Krovna mednarodna smučarska zveza Fis je danes sporočila, da je po koncu sezone 2024/25 umaknila začasni suspenz za norveške skakalce, vpletene v goljufijo z dresi. Kot so pojasnili pri Fisu, je bila kazen oziroma začasen umik peterice skakalcev s tekem nujna, da so zagotovili integriteto tekmovanj. S koncem sezone, ta se je iztekla s preizkušnjami na letalnici v Planici konec tedna, pa prepoved nastopov za Mariusa Lindvika, Johanna Andreja Forfanga, Robina Pedersena, Kristofferja Sundala in Roberta Johanssona ne velja več. Ti tekmovalci bodo lahko zdaj brez omejitev trenirali in pa se udeležili tekmovanj pod okriljem domače smučarske zveze ali katere od drugih zvez.

CELOVEC - Celovško moštvo KAC je drugi finalist regionalne hokejske lige ICEHL. V odločilni sedmi tekmi polfinala so Celovčani doma z 2:0 premagali Black Wings Linz in se s skupnim izidom 4:3 v zmagah v finalu pridružili Salzburgu. Ta je v polfinalu proti Bolzanu za napredovanje potreboval le pet tekem za skupno zmago s 4:1.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference na domačem parketu ugnali drugouvrščene Houston Rockets s 104:98 in na zahodu zasedajo četrto mesto. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je tokrat dosegel 20 točk, devet podaj in šest skokov.