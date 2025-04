Na mednarodnem pisateljskem srečanju letos o podnebnih spremembah, migracijah in vojnah

Ljubljana, 1. aprila - Od 7. do 10. aprila bo potekalo 57. mednarodno srečanja pisateljev in pisateljic za mir. Pod naslovom Podnebne spremembe, migracije, vojne - konec miru bo gostovalo na Bledu, v Novi Gorici, Gorici in Ljubljani. Po besedah predsednice Slovenskega PEN in podpredsednice UO Mednarodnega PEN Tanje Tuma letos pričakujejo približno sto delegatov.