Predsednica Slovenskega PEN Tanja Tuma za STA: PEN se že vsa leta postavlja na stran žrtev

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 14. aprila - Mednarodno pisateljsko srečanje na Bledu bo letos v središče pozornosti postavilo nedavne naravne in politične katastrofe, ki so zaznamovale mirovniške procese po svetu. Kot je za STA povedala predsednica Slovenskega centra PEN Tanja Tuma, se Mednarodni in Slovenski PEN že vsa leta postavljata na stran žrtev in skušata vzbujati empatijo v ljudeh.