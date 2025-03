Pregled - šport, 31. 3. (ponedeljek)

Ljubljana, 31. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 31. marca.

CELJE - Slovenski rokometni klub Celje Pivovarna Laško je na današnji skupščini izvolil novo vodstvo za mandatno obdobje 2025-2029. Na mesto predsednice kluba je bila izvoljena Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga Hisense Europe in nekdanja uspešna celjska športnica, je klub iz knežjega mesta sporočil na svoji spletni strani.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkar Alen Pajenk se je v dresu grškega Olympiakosa veselil naslova pokalnega prvaka, potem ko je v finalu s 3:1 premagal Paok. Jan Kozamernik je s Trentinom napredoval v polfinale italijanskega prvenstva, k uspehu ekipe pa je prispeval sedem točk, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

LJUBLJANA - Slovenci bomo imeli predstavnika na zaključnem turnirju študentske lige NCAA. To je Urban Klavžar, ki je s Florida Gatorsi v četrtfinalu po izjemni drami in preobratu izločili Texas Tech ter postal zmagovalec konference, je sporočila Košarkarske zveza Slovenije v tedenskem pregledu nastopov kandidatov za slovensko reprezentanco.

LJUBLJANA - V zadnjem tednu so širom Evrope nase opozorili rokometaši Kristjan Horžen, Jože Baznik, Tim Rozman in Mitja Janc. Prvi bo z Gummersbachom ta torek iskal pot v četrtfinale EHF Evropske lige. Kljub zmagi je z nastopi v njej zaključila Nataša Ljepoja.

ROGAŠKA SLATINA - Košarkarji LTH Castings so v 23. krogu lige OTP banka premagali Rogaško z 80:75 (22:15, 43:39, 65:54).

OTOČEC - Na Otočcu se ta teden nadaljujejo namiznoteniški boji, saj poteka drugi turnir serije WTT Feeder. Danes so se zaključili kvalifikacijski boji, nihče izmed slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah pa se ni prebil v glavni del turnirjev.

MIAMI - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo še kar naprej lovil jubilejno 100. zmago na turnirjih ATP. V Miamiju mu je davi slavje preprečil Čeh Jakub Menšik, ki je finale mastersa dobil v dveh podaljšanih igrah s po 7:6, v obeh nizih pa se je Srb v končnici ustavil pri štirih točkah. Đoković je kljub porazu ostal na petem mestu svetovne lestvice ATP. Medtem je zmagovalec Menšik skočil kar za 30 mest in je po novem 24. igralec sveta. Na vrhu ostaja Italijan Jannik Sinner, ki še prestaja trimesečno kazen zaradi dopinške kršitve.

LJUBLJANA - Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je z zmago konec tedna na mastersu v Miamiju utrdila vodstvo na lestvici WTA. Pred Poljakinjo Igo Swiatek ima zdaj že več kot 3000 točk prednosti. Tretja ostaja Američanka Coco Gauff.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angelesa so naredili nov pomemben korak h končnici lige NHL. V domači dvorani so tudi po zaslugi treh podaj Anžeta Kopitarja kar z 8:1 odpravili kalifornijskega tekmeca San Jose in ostajajo trdno na petem mestu zahodne konference.