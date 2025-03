Pregled - svet, 31. 3. (ponedeljek)

PARIZ - Francoska političarka Marine Le Pen je bila spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev. Sodišče jo je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije. To pomeni, da Le Pen leta 2027 najverjetneje ne bo mogla kandidirati za predsednico države. Do sodbe so bili kritični v njeni stranki, prav tako je ne odobravajo predstavniki evropskih desnih in skrajno desnih strank.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer dejal, da bodo carine, ki naj bi začele veljati v prihodnjih dneh, doletele vse trgovinske partnerice ZDA in ne zgolj največjih. Trump je za 2. april že pred časom napovedal "dan osvoboditve", pri čemer podrobnosti še vedno ni razkril. Je pa zavrnil navedbe, da naj bi bile carine selektivne. Trump je 2. april označil za ključni datum za največje svetovno gospodarstvo, ko naj bi razkril podrobnosti o vzajemnih carinah, s katerimi se bodo ZDA odzvale na carine trgovinskih partneric, ki se jih zdijo nepoštene.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin ostaja odprt za pogovor z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. S tem se je odzval na nedavne izjave Trumpa, ki je bil kritičen do Putina, ker je ta pod vprašaj postavil legitimnost ukrajinskih oblasti. Rusiji je tudi zagrozil z dodatnimi carinami, če ne bo možno doseči dogovora o koncu vojne v Ukrajini.

PARIZ - Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je v pogovoru za francoski radio France Inter dejala, da bi se morala Evropa v luči carin, ki jih uvaja predsednik ZDA Donald Trump, usmeriti v gospodarsko neodvisnost. Ob tem je poudarila, da v trgovinski vojni ni zmagovalcev.

MANDALAY/BANGKOK - Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je prejšnji teden stresel Mjanmar, je naraslo na 2056, še 3900 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti, ki so razglasile tudi sedemdnevno žalovanje. 270 ljudi še vedno pogrešajo. V Mjanmaru in na Tajskem medtem nadaljujejo iskanje pogrešanih.

GAZA - Na območju Gaze so našli trupla osmih humanitarnih delavcev, ki so jih pogrešali po napadu v Rafi pred tednom dni, je v nedeljo sporočil palestinski Rdeči polmesec. Skupno so našli 15 trupel. Izrael je danes nadaljeval agresijo z novimi napadi in prisilnimi evakuacijami civilistov, Svetovni program ZN za hrano (WFP) pa je medtem opozoril, da ima za izvajanje humanitarnih operacij na voljo še za največ dva tedna zalog.

TEHERAN - Iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej je posvaril pred odločnim odgovorom, če bodo ZDA ali njene zaveznice napadle Iran. S tem se je odzval na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zagrozil, da bo "prišlo do bombardiranja", če bodo v Teheranu vztrajali pri svojem jedrskem programu. Ameriški predsednik je sicer v času svojega prvega mandata leta 2018 enostransko umaknil ZDA iz jedrskega sporazuma iz leta 2015, v katerem se je Iran zavezal, da bo omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo zahodnih sankcij.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za novega vodjo agencije za nacionalno varnost Šin Bet izbral nekdanjega poveljnika mornarice Elija Šarvita, so sporočili iz njegovega kabineta. Novega vodjo Šin Beta je izbral, čeprav je vrhovno sodišče zamrznilo zahtevo vlade za razrešitev sedanjega vodje Ronena Bara, ki ga Netanjahu utemeljuzje s pomanjkanjem zaupanja v šefa varnostne služb v času, ko je Izrael v vojni.

BERLIN - Najverjetnejša prihodnja nemška vlada želi pritisniti na Evropsko unijo, da bo ta bolj stroga do držav članic, ki ne spoštujejo temeljnih vrednot in načel EU, je razvidno iz osnutke koalicijskega dogovora, ki ga je videl bruseljski portal Politico. Pri tem bodoča vlada po oceni portala cilja predvsem na Madžarsko, čeprav ni izrecno omenjena.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi se na svojo prvo pot v tujino, odkar je januarja drugič zaprisegel na položaj, odpravil v Savdsko Arabijo, je poročal portal Axios ob navajanju virov blizu vlade. Na pot naj bi se odpravil v sredini maja.

ZAGREB - Analiza nepremičninskih oglasov na Hrvaškem je po navedbah tamkajšnjega ministrstva za finance pokazala, da se je v zadnjih dveh mesecih bistveno povečalo število oglasov za najem stanovanj. Na ministrstvu naraščanje pripisujejo novemu nepremičninskemu davku, ki je začel veljati letos.

VILNIUS - Tri od štirih ameriških vojakov, ki so prejšnji teden izginili med urjenjem na vzhodu Litve, so našli mrtve, je potrdila ameriška vojska. Iz močvirja so izvlekli tudi njihovo oklepno vozilo, četrtega vojaka še vedno iščejo.

MADISON - Milijarder Elon Musk je v nedeljo med kampanjo v podporo konservativnemu kandidatu za vrhovno sodišče v Wisconsinu podelil dva čeka po milijon dolarjev. Čeprav so nasprotniki skušali razdeljevanje denarja preprečiti na sodišču, so sodniku to v zadnjem trenutku dovolili.