ZDA mednarodnim energetskim družbam ukinile dovoljenja za poslovanje z Venezuelo

Caracas, 31. marca - ZDA so več mednarodnim energetskim družbam preklicale dovoljenja za delovanje v Venezueli, so sporočili iz te južnoameriške države. Ob tem v Caracasu niso razkril, za katere države gre, so pa iz francoske družbe Maurel & Prom medtem sporočili, da so ostali brez dovoljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.