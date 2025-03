Trump državam odjemalkam venezuelske nafte in plina zagrozil s 25-odstotnimi carinami

Washington, 24. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga iz vseh držav, ki kupujejo nafto in plin iz Venezuele. "Venezuela je bila zelo sovražna do ZDA in svoboščin, ki jih zagovarjamo," je grožnjo utemeljil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ukrep bi med drugimi lahko prizadel Kitajsko in Indijo.