Pregled - svet, 30. 3. (nedelja)

YANGON/BANGKOK - V Mjanmar, ki ga je v petek prizadel silovit potres, prihaja mednarodna pomoč iz vsega sveta. Na poti so reševalne ekipe, pa tudi nujna humanitarna pomoč. Združeni narodi opozarjajo na pomanjkanje medicinskih pripomočkov za žrtve potresa, v katerem je umrlo okrog 1700 ljudi, še več tisoč je poškodovanih. Število žrtev bi lahko še naraslo. Na Tajskem je potres po zadnjih podatkih terjal 17 življenj.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko gibanje Hamas je pristalo na predlog posrednikov v pogajanjih o ponovni prekinitvi ognja v Gazi. Izrael je potrdil prejem osnutka in nato posrednikom iz Egipta v odgovor poslal lasten predlog. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob tem zavrnil trditve, da Izrael ni zainteresiran za razpravo o dogovoru, ki bi zagotovil izpustitev talcev. Vztraja, da mora Hamas predati orožje. Civilisti na obeh straneh si želijo premirja, protestniki v Izraelu pozivajo tudi k izpustitvi talcev.

KIJEV/HARKOV - Ruska vojska je v soboto zvečer z droni napadla mesto Harkov na severu Ukrajine, v napadu sta bili ubiti dve osebi, še približno 30 je ranjenih. Po navedbah lokalnih oblasti je bila tarča napada tudi vojaška bolnišnica, ukrajinska stran je zato Rusijo obtožila vojnih zločinov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenil, da Rusija ni pripravljena na konec vojne, in da jo bo treba v dogovor o premirju prisiliti.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru za televizijo NBC dejal, da je besen na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je pod vprašaj postavil legitimnost ukrajinskih oblasti, čeprav je pred približno mesecem dni podobno storil tudi sam. Rusiji je zagrozil z dodatnimi carinami, če v enem mesecu ne bo možno doseči dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Ob tem je grožnje namenil tudi Iranu, od katerega želi doseči prekinitev jedrskega programa.

WASHINGTON/SEUL - Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto dejal, da mu je "popolnoma vseeno", če bodo proizvajalci zvišali cene, ko bodo v ZDA v začetku aprila začele veljati napovedane 25-odstotne carine na avtomobile in avtomobilske dele, izdelane v tujini. Dodal je, da lahko ljudje v ZDA kupujejo ameriške avtomobile. Številne države medtem napovedujejo povračilne ukrepe. Kitajska je v tristranskih pogovorih z Japonsko in Južno Korejo potrdila, da si bodo države skupaj prizadevale za sporazum o prosti trgovini.

DAMASK - Začasni sirski predsednik Ahmed al Šara je v soboto oznanil imenovanje nove prehodne vlade, v katero je večinoma imenoval svoje tesne sodelavce in zaveznike. Skupno bo v vladi delovalo 22 ministrov in naj ne bi imela premierja, temveč jo bo vodil al Šara. Nadomestila bo začasne oblasti, ki so vodile državo od decembra lani, ko so islamistični uporniki strmoglavili dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada. Kurdska uprava, ki avtonomno upravlja z delom ozemlja Sirije na severovzhodu države, je zavrnila legitimnost nove vlade.

ANKARA - Turška opozicija, ki je v soboto v Istanbulu pripravila množičen protest v podporo priprtemu županu Ekremu Imamogluju, je odločena nadaljevati protestno gibanje, pri čemer se nameravajo organizirati in usmeriti na shode tudi drugod po državi. Opozicijska stranka CHP, ki ji pripada tudi Imamoglu, je medtem začela zbirati podpise za izpustitev priprtega župana, ki je sodržavljane pozval k enotnosti.

VARESE - Italijanske pravosodne oblasti preiskujejo prelete domnevno ruskega brezpilotnega letalnika nad raziskovalnim centrom EU ob jezeru Maggiore v deželi Lombardiji. Po poročanju italijanskih medijev naj bi dron v zadnjem mesecu večkrat preletel območje, kjer se poleg enega vodilnih raziskovalnih središč v Evropi nahaja tudi orožarsko podjetje Leonardo.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za katerim je v BiH razpisan nalog za aretacijo, je po večdnevnem obisku v Izraelu v soboto sporočil, da se je vrnil, pri čemer pa ni navedel, kje točno se nahaja. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je medtem v sobotnem intervjuju za portal N1 dala vedeti, da Dodik zaradi svoje politike ne more biti sogovornik EU. Dodik je bil na omrežju X danes kritičen do njenih izjav.

GORICA - Na oknih ene od stavb na ulici Corso Giuseppe Verdi v Gorici so se v soboto zvečer pojavile jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo, sta poročala Radio Capodistria in časnik Il Piccolo. Ni znano, kdo jih je izobesil in s kakšnim razlogom. Občinska uprava v Gorici je potezo ostro obsodila in meni, da je šlo za provokacijo. Nezadovoljni so bili tudi nekateri prebivalci mesta.

LOS ANGELES - Ameriški igralec Richard Chamberlain, ki je med drugim zaslovel z vlogama v televizijskih serijah Dr. Kildare in Šogun, je umrl v starosti 90 let, je potrdil njegov predstavnik za stike z javnostmi. Mnogim bo ostal v spominu kot privlačen duhovnik iz priljubljene nadaljevanke Pesem ptic trnovk iz 80. let prejšnjega stoletja. Igralec je umrl za posledicami kapi, le dva dni pred svojim 91. rojstnim dnevom.