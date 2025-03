Pregled - šport, 30. 3. (nedelja)

PLANICA - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je na zadnji tekmi finala 46. sezone svetovnega pokala v Planici prišel do svoje prve planiške zmage. Na letalnici pod Poncami je za 7,1 točke premagal rojaka Domna Prevca, ki pa je v finalu na veselje domačih navijačev poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra. Timi Zajc je zasedel 11. mesto, Lovro Kos pa 18. Lanišek je po današnjem uspehu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala sezone kot najboljši Slovenec skočil na končno četrto mesto. Veliki globus je osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, danes četrti, mali za najboljšega letalca pa je šel že v petek v roke Domnu Prevcu.

BARCELONA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec sedemdnevne dirke po Kataloniji. V zadnji etapi v Barceloni je strl svojega najbližjega tekmeca Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates-XRG), s katerim sta dan začela skorajda poravnana. Na koncu je Roglič z etapno zmago potrdil drugo slavje po Kataloniji.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj premagale nemški Ludwigsburg s 26:23 (10:11), a vseeno končale evropsko sezono. Na prvi tekmi so Nemke namreč doma zmagale z 31:21 in se v seštevku obeh tekem uvrstile v nadaljevanje tekmovanja.

AUSTIN - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Amerik v Austinu za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, tretje postaje letošnje sezone. Bagnaia je slavil potem, ko se je na tleh znašel njegov moštveni kolega in zmagovalec vseh letošnjih dirk doslej Španec Marc Marquez.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 27. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo s 3:0 (2:0).

AJDOVŠČINA - Nogometaši Primorja in Kalcerja Radomelj so se v 27. krogu Prve lige Telemach v Ajdovščini razšli brez zmagovalca z 1:1 (1:0).

LJUBLJANA/BAR - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 25. krogu lige Aba premagali Borac iz Čačka z 92:56 (27:19, 50:38, 70:46). Košarkarji Krke pa so izgubili z Mornarjem s 70:78 (16:22, 36:45, 54:58).

CELJE - Košarkarice Cinkarne Celja so pred domačimi navijači izgubile finale zaključnega turnirja lige Waba. Premoč so morale priznati ekipi Budućnosti, ki je slavila z 71:64.

NOVO MESTO - Slovenski kolesar Žak Eržen (razvojna ekipa Bahrain-Victoriousa) je zmagovalec enodnevne dirke za veliko nagrado Adrie Mobila. Na trasi v okolici Novega mesta (168,7 km) je slavil v sprintu in še drugič zapored osvojil domačo dirko. Tretje mesto je v sprintu dosegel še en Slovenec Tilen Finkšt (Adria Mobil).

AJDOVŠČINA - Nogometašice Ljubljane so druge finalistke pokala Pivovarne Union. V današnjem polfinalu so bile z 2:1 v Ajdovščini boljše od Primorja Tosla Nutricosmetics. Že v soboto so se v finale slovenskega pokala uvrstile igralke Mure None, ki so bile v gosteh s 5:1 boljše od Radomelj Medex s 5:1.

LOS ANGELES - Ponoči so bili v severnoameriški ligi NHL na delu vnovič kralji iz Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem in izgubili derbi s Torontom z 1:3. Kanadčani so z novima točkama vsaj začasno spet prevzeli vodstvo v atlantski skupini na vzhodu. Že danes Los Angeles čaka dvoboj s San Josejem.

MEMPHIS - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so ponoči slavili v Memphisu s 134:127 in v 74. nastopu dosegli 45. zmago v sezoni lige NBA, s katero so dobili neposredni dvoboj za četrto mesto na zahodu. Ob Luki Dončiću in LeBronu Jamesu je tokrat kljub lažji poškodbi gležnja izstopal še Austin Reaves, ki je dosegel 31 točk, osem skokov in sedem podaj. Vnovič je bil odličen tudi slovenski reprezentant. Dončić je dosegel 29 točk, devet asistenc in osem skokov, James pa 25 točk, osem podaj in šest skokov.