Pregled - šport, 29. 3. (sobota)

PLANICA - Slovenija je bila tretja na ekipni tekmi smučarskih skakalcev na finalu svetovnega pokala na letalnici v Planici. V deževnem vremenu in pred 19.112 gledalci so na predzadnji tekmi sezone Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek (1707,2 točke) zaostali za Avstrijo (1749,3), ki je v Planici slavila tretjič v nizu, in Nemčijo (1720,2). Sezona svetovnega pokala se bo v nedeljo končala s posamično tekmo najboljše trideseterice.

BARCELONA - Kaotična šesta etapa kolesarske dirke po Kataloniji, ki bi morala biti zelo zahtevna, je bila zaradi močnega vetra in nevarnih razmer na cesti skrajšana le na 25 kilometrov boja, na koncu je štela le za etapno razvrstitev, ni pa se v celoti upoštevala za skupni vrstni red. Dobil jo je Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek). Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) ima skupno sekundo prednosti pred Primožem Rogličem. Slovenski kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe bo v nedeljski zadnji, krožni etapi, ki bo dolga le 88 kilometrov, zagotovo poskušal napasti Ayusa. Trasa, ki bo vsebovala vzpone na Montjuic, bo to dovoljevala, na voljo pa bodo tudi bonifikacijske sekunde.

CELJE - Košarkarice Cinkarne Celje in črnogorske Budućnosti so finalistke letošnjega zaključnega turnirja lige Waba v Celju. Petkratne zmagovalke tega tekmovanja in branilke lanskega naslova iz knežjega mesta so v polfinalu premagale bolgarsko Staro Zagoro s 76:61, medtem ko je bila Budućnost boljša od bolgarske Montane 2003 s 83:78. V nedeljo se bo finalna tekma med celjsko Cinkarno in Budućnostjo iz Podgorice pričela ob 17. uri.

LJUBLJANA - Nogometaši Celja so v 27. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Domžale z 1:0 (1:0), Koper pa je bil z enakim izidom boljši od Mure. Tekmo med Nafto 1903 in Mariborom so zaradi razmočenega igrišča prestavili na 16. april.

MURSKA SOBOTA - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je obstala v polfinalu turnirja WTT (World Tennis Tour) v Murski Soboti z nagradnim skladom 55.000 evrov. Boljša od nje je bila Čehinja Tereza Valentova, 211. igralka sveta je slavila s 6:2 in 6:0.

BOLZANO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so le še eno zmago oddaljeni od finala alpske lige. V današnji tretji polfinalni tekmi so Ritten na njegovem terenu premagali še drugič po podaljšku, tokrat s 4:3 (1:1, 0:1, 2:1; 1:0). Četrta, morda že odločilna tekma bo v torek na Jesenicah.

AUSTIN - Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v teksaškem Austinu sta novo dvojno zmago v elitnem razredu motoGP dosegla brata Marquez. Tako kot na vseh letošnjih dirkah je zmagal Marc Marquez (Ducati) pred mlajšim Alexom Marquezom (Ducati Gresini). Tretji je bil tokrat drugi Ducatijev tovarniški voznik Italijan Francesco Bagnaia. Z novo dvojno zmago sta Marqueza še bolj pobegnila tekmecem v seštevku sezone. Marc ima zdaj stoodstotni izkupiček s 86 točkami, Alex pa za pet drugih mest na drugem v SP zdaj zaostaja 19 točk. Bagnaia je tretji, po novem s 50 točkami. V nedeljo se bo klasična preizkušnja v Austinu začela ob 21. uri po slovenskem času.

DENVER - Košarkarji Denverja so dosegli še 47. zmago v letošnji sezoni lige NBA. Junak tekme za zmago s 129:93 nad Utahom je bil Srb Nikola Jokić s 27 točkami in 14 skoki, Michael Porter Jr. je dodal 20 točk. Slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja trener tokrat bi poslal na parket.

MIAMI - Prva teniška igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, je prvič zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Miamiju. V finalu je s 7:5 in 6:2 premagala Američanko Jessico Pegula. S tem je osvojila svoj 19. turnirsko zmago in še povečala prednost na lestvici WTA pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek, ki je tu izpadla v tretjem krogu.

BOSTON - V zgodovino umetnostnega drsanja se bo zapisala tudi Alysa Liu. Američanka je s 16 leti končala športno pot, z 19 se je vrnila na svetovno prvenstvo in ponoči v Bostonu osvojila zlato kolajno. Američanka je vodila že po kratkem programu, v prostem pa brez napake potrdila zmago. Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je ob debiju na SP v kratkem programu zasedla 32. mesto med 33 tekmovalkami.