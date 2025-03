Pregled - svet, 29. 3. (sobota)

NAYPYITAW - V Mjanmaru je v petkovem uničujočem potresu po zadnjih podatkih umrlo več kot 1600 ljudi, še več tisoč je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še naprej iščejo morebitne preživele tako v Mjanmaru kot na Tajskem, kjer so potrdili približno deset smrtnih žrtev. V državo prihaja prva pomoč iz tujine, EU je aktivirala satelitski sistem Copernicus. Nudenje pomoči ZN močno ovirajo pomanjkanje zdravstvenih potrebščin ter poškodovane ceste in komunikacijske povezave.

ISTANBUL - V Turčiji se je kljub prepovedi zborovanj na novih protestih v podporo priprtemu županu Istanbula Ekremu Imamogluju zbralo več sto tisoč ljudi. Po nizu aretacij, tudi novinarjev, je evropska komisarka za širitev Marta Kos pozvala turške oblasti, naj zaščitijo neodvisno novinarstvo in spoštujejo svobodo izražanja.

KOEBENHAVN - Po tem ko je ameriški podpredsednik JD Vance v petek na Grenlandiji obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito svojega avtonomnega ozemlja, je Koebenhavn sporočil, da ne ceni tona, s katerim je govoril Vance. Zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je dodal, da razume, da si ZDA na območju želijo močnejšo vojaško prisotnost, in da sta se Danska in Grenlandija o tem pripravljeni pogovarjati.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem napadu z droni so bili v petek zvečer v mestu Dnipro na vzhodu Ukrajine ubiti najmanj štirje ljudje, 21 pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Poškodovane so bile številne stavbe, v več poslopjih je izbruhnil požar. O sestrelitvi ukrajinskih dronov je poročla tudi Rusija.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je na kongresu kanclerja Christiana Stockerja tudi uradno potrdila za svojega vodjo. Na čelo stranke je bil 65-letni politik, ki stranko začasno vodi že od januarja, izvoljen z več kot 98 odstotki glasov.V nagovoru je zagotovil enotnost stranke in se zavzel za sklepanje kompromisov v politiki, obenem pa se je ogradil od svobodnjakov.

GAZA - Izraelska vojska je priznala, da je minulo nedeljo streljala na reševalna vozila, ki so se njenim vojakom približala nekaj minut po tem, ko so ti streljali na vozila palestinskega gibanja Hamas. Palestinski Rdeči polmesec je javil, da že odtlej pogreša devet svojih reševalcev.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v petek na pobudo Slovenije potrdil izjavo za medije, ki izraža globoko zaskrbljenost nad zadnjim dogajanjem v Bosni in Hercegovini in polno podporo vseh 15 članic daytonskemu mirovnemu sporazumu. VS ZN poziva vse narode in politične akterje v BiH, naj spoštujejo določbe sporazuma in ustave BiH ter začnejo dialog za ohranitev enotnosti in politične stabilnosti države.

BEOGRAD/NOVI SAD - V Srbiji je znova potekalo več protestov, med drugim v Beogradu pred stavbo provladne televizije Informer, ki so jo protestniki označili za orodje propagande. Pred tem se je že v petek v Novem Sadu odvil nov študentski protest, ki je sledil četrtkovemu incidentu, v katerem je bil huje poškodovan študent.

SAN JOSE - Ameriški tehnološki mogotec Elon Musk je v petek sporočil, da je družbeni medij X prodal svojemu podjetju za umetno inteligenco xAI. Posel je po Muskovih navedbah vreden 45 milijard dolarjev.

SARAJEVO/ZAGREB - Narasle reke v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem so še vedno povzročale težave, a raven vode ponekod počasi upada. Izredne razmere so razglasili v osrednjem delu Hrvaške, kjer naj bi vodostaj reke Une dosegel rekordne ravni.