Pregled - svet, 28. 3. (petek)

NAYPYITAW/BANGKOK - Mjanmar je prizadel močan potres z magnitudo 7,7, ki so ga čutili v več državah v regiji. V Mjanmaru je tresenje tal zahtevalo več kot 140 smrtnih žrtev, na sosednjem Tajskem tri, povzročilo pa je tudi veliko gmotno škodo - porušile so se številne zgradbe in mostovi, poškodovanih je tudi več cest. Najhuje je bilo v okolici mjanmarskega mesta Mandalay. Iz sveta so se ob potresu zvrstili izrazi podpore in obljube pomoči.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek predlagal, da bi Ukrajina prešla pod prehodno upravo Združenih narodov, ki bi omogočila izvedbo volitev in nato pogajanja o mirovnem sporazumu za dosego miru z novimi oblastmi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Ukrajina po zakonu ne sme izvesti volitev v času vojne, Putinove izjave je ocenil kot zavlačevanje na poti do pogajanj o miru. Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres ne vidi potrebe po novih volitvah v Ukrajini, češ da ima Ukrajina legitimno vlado.

JERUZALEM/BEJRUT - Izrael je v odgovor na dve raketi, ki sta iz Libanona poleteli proti izraelskemu ozemlju, obstreljeval jug te države in prvič, odkar je novembra lani začel veljati dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonsko milico Hezbolah, izvedel zračni napad na južni Bejrut. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v primeru groženj napovedal nove napade kjerkoli v Libanonu.

NUUK - Na Grenlandiji so po nedavnih parlamentarnih volitvah oblikovali široko štiričlansko vladno koalicijo, da bi se, kot je dejal novi premier Jens-Frederik Nielsen, soočili z močnimi zunanjimi pritiski. Na obisk tja je po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s priključitvijo prispel podpredsednik JD Vance, ki je v ameriški vojaški baze obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito Grenlandije.

WASHINGTON/OTTAWA - Predsednik ZDA Donald Trump in kanadski premier Mark Carney sta se prvič po prisegi slednjega pogovarjala po telefonu in oba pogovor ocenila kot produktivnega oz. konstruktivnega. Nove pogovore sta napovedala po volitvah v Kanadi 28. aprila. Carney je obenem za 2. april napovedal povračilne carine za ZDA. Pred tem je v četrtek dejal, da je starih odnosov z ZDA, ki so temeljili na poglabljanju povezovanja gospodarstev in tesnem varnostnem ter vojaškem sodelovanju, konec.

KIJEV - Ukrajina je od ZDA prejela nov osnutek dogovora o redkih zemljah, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podrobnosti ni navedel, po poročanju lokalnih medijev pa naj bi bil neugoden za Kijev. Zelenski je le dejal, da gre za "povsem drugačen dokument", v katerem je veliko stvari, o katerih da se niso pogovarjali, in nekatere, ki sta jih strani že zavrnili.

KIJEV - Ukrajina je danes sporočila, da je prejela trupla več kot 900 ukrajinskih vojakov, ubitih v spopadih z Rusijo, kar je največja tovrstna izmenjava od začetka ruske invazije pred več kot tremi leti. Rusija pa naj bi po besedah ruskih predstavnikov v zameno prejela posmrtne ostanke 43 svojih vojakov.

ANKARA - Ruski predsednik Vladimir Putin se je s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom po telefonu pogovarjal o vojni v Ukrajini in razmerah v Siriji ter o dvostranskih odnosih. Pri tem je Erdogan ruskemu kolegu dejal, da je sodelovanje med Turčijo in Rusijo ključno za reševanje regionalnih konfliktov.

ZAGREB/SARAJEVO - Večdnevne padavine so povzročile poplave v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. V BiH je najhuje na severu države, kjer v Tuzli in okolici še vedno iščejo dve osebi, ki ju je v četrtek odnesla reka Jala. EU je zaradi poplav aktivirala sistem Copernicus. Na Hrvaškem je bilo stanje najbolj kritično na severovzhodu države.

BEOGRAD - ZDA so vnovič preložile uvedbo sankcij proti družbi Naftna industrija Srbije (NIS), je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Sankcije zaradi večinskega ruskega lastništva družbe bi morale začeti veljati v soboto, a so ZDA uvedbo znova preložile za 30 dni.

CANBERRA - Avstralski premier Anthony Albanese je v četrtek zvečer sporočil, da je za 3. maj razpisal splošne volitve. V volilni kampanji bodo po pričakovanjih prevladovale teme, kot so naraščajoči življenjski stroški, podnebne spremembe in jedrska energija.

ISTANBUL - Zaprti župan Istanbula Ekrem Imamoglu, ki velja za glavnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je sporočil, da je bil njegov odvetnik pridržan, in pozval k njegovi takojšnji izpustitvi. Sindikat turških novinarjev pa je sporočil, da sta bili zaradi poročanja o protestih, ki so se nadaljevali tudi v četrtek, pridržani dve novinarki.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je vložil pritožbo na vrhovno sodišče ZDA, potem ko sta zvezni sodnik in zvezno prizivno sodišče blokirala deportacije domnevnih pripadnikov venezuelske ulične tolpe v Salvador.

WASHINGTON - Ameriški zvezni sodnik James Boasberg je v četrtek vladi predsednika Donalda Trumpa ukazal, da ohrani sporočila iz skupinskega klepeta vladnih uradnikov na aplikaciji Signal, kjer so razpravljali o napadu na jemenske hutijevce. Po ameriški zakonodaji se mora namreč ohraniti vsa uradna komunikacija med člani vlade.

WASHINGTON - Bela hiša je v četrtek umaknila kandidaturo newyorške kongresnice Elise Stefanik na položaj veleposlanice ZDA pri ZN zaradi zaskrbljenosti za uresničevanje agende predsednika Donalda Trumpa v predstavniškem domu, kjer imajo republikanci trenutno le pet glasov več od demokratov. Selitev Stefanik v ZN bi pomenila, da bi republikanci težje ohranili njen newyorški sedež v predstavniškem domu.

LONDON - Britanski kralj Karel III. je bil v četrtek zaradi stranskih učinkov zdravljenja raka na krajšem opazovanju v bolnišnici, so sporočili iz Buckinghamske palače. Kot so dodali, se je že vrnil na svoj dom v Clarence House, vendar pa je odpovedal vse petkove obveznosti.