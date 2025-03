Pregled - šport, 28. 3. (petek)

PLANICA - Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je bil najboljši na prvi od treh tekem svetovnega pokala na finalu sezone v Planici. Pred domačimi navijači je za dvojno slovensko slavje prehitel vodilnega po prvi seriji, Anžeta Laniška, s slavjem pa je tudi potrdil mali kristalni globus za najboljšega letalca sezone.

PLANICA - Predsednika Smučarske zveze Slovenije Enza Smrekarja je predsedstvo Mednarodne smučarske zveze imenovalo za podpredsednika te krovne smučarske organizacije, so danes sporočili iz SZS. Ob tem je znani gospodarstvenik postal tudi član izvršnega odbor Fis.

BARCELONA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zaradi bonifikacij izgubil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Kataloniji, a je z bočnim vetrom zaznamovano ravninsko peto etapo od Paulsa do Amposte varno končal v času zmagovalca na 14. mestu. Največ moči v sprintu manjše skupine je imel Britanec Matthew Brennan. V skupnem seštevku ima Roglič eno sekundo zaostanka za Špancem Juanom Ayusom.

MURSKA SOBOTA - Slovenska teniška reprezentantka Kaja Juvan se je uvrstila v polfinale teniškega turnirja WTT v Murski Soboti z nagradnim skladom 55.000 evrov. Slavila je proti Litovki Justini Mikulskyte s 6:4 in 6:2. Juvan se bo v polfinalu srečala s Čehinjo Terezo Valentovo, 211. igralko na lestvici WTA.

MIAMI - Srb Novak Đoković je prvi finalist turnirja serije masters v Miamiju. V polfinalu je bil boljši od Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:2 in 6:3, v finalu pa ga čaka zmagovalec češko-ameriškega dvoboja Jakub Menšik - Taylor Fritz.

MIAMI - Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula sta finalistki turnirja WTA 1000 v Miamiju. Prvopostavljena igralka na turnirju z nagradnim skladom 8,19 milijona evrov iz Belorusije je v polfinalu ugnala Italijanko Jasmine Paolini s 6:2, 6:2, Američanka pa je bila boljša od Filipinke Alexandre Eala s 7:6, 5:7, 6:3.

HARELBEKE - Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je zmagovalec enodnevne belgijske klasike E3 Saxo. Na trasi v okolici Harelbekeja je tekmecem pobegnil 40 km pred ciljem in zanesljivo drugič zapovrstjo dobil E3. Drugo mesto je zasedel Danec Mads Pedersen, tretji pa je bil Italijan Filippo Ganna. Od slovenskih kolesarjev je nastopil Matej Mohorič, a odstopil.

BUENOS AIRES - V javnosti so se prvič pojavili izsledki obdukcije smrti nekdanjega nogometnega zvezdnika Diega Armanda Maradone, ki so razkrili, da je Argentinec umrl zaradi akutnega pljučnega edema in bolezni srčne mišice. Podrobnosti glede njegove smrti so prišle na dan med sojenjem medicinskemu osebju, ki je zanj skrbelo pred njegovo smrtjo leta 2020.

CHICAGO - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doživeli boleč poraz v Chicagu. Trinajst sekund pred koncem dvoboja so imeli pet točk naskoka, nato pa so gostitelji uprizorili spektakularen preobrat ter po trojkah Patricka Williamsa in Avstralca Josha Giddeyja ob zvoku sirene s sredine igrišča izgubili s 117:119. Luka Dončić je dosegel 25 točk, na tekmi pa je zbral tudi deset skokov in osem podaj.

DENVER - Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL visoko izgubili v Denverju z 0:4. Sedemintridesetletni slovenski as v dresu kalifornijske zasedbe Anže Kopitar je na tekmi proti vratom tekmeca sprožil en strel. Kralji kljub porazu ostajajo na petem mestu v zahodni konferenci.