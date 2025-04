Tedenski pregled - Slovenija od 28. 3. do 3. 4.

PETEK, 28. marca

BRDO PRI KRANJU/LJUBLJANA - Notranji ministri procesa Brdo so na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi evropska komisarja za širitev in za migracije, Marta Kos in Magnus Brunner, govorili o nujnosti sodelovanja v boju proti terorizmu in trgovini z ljudmi. Notranji minister Boštjan Poklukar je opozoril na novo varnostno realnost v kontekstu spremenjenih varnostnih razmer v Ukrajini in na Balkanu ter Bližnjem vzhodu. Kos se je pred koncem obiska ločeno sestala še s premierjem Robertom Golobom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

LJUBLJANA - Predlog za začetek postopka sprememb ustave glede sprememb volilnega sistema, ki so ga konec januarja na podlagi izida posvetovalnega referenduma junija 2024 vložili poslanci Svobode, ni dobil zahtevane dvetretjinske podpore v DZ. Predlog je med drugim predvideval uvedbo preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah in ukinitev volilnih okrajev oz. uvedbo 18 volilnih enot. Koalicija je računala na glasove NSi, ki je sicer najprej sama predlagala takšno rešitev, a je NSi glasovala proti, češ da se sistema ne spreminja leto dni pred volitvami.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je v DZ pozval vse v javnem sektorju, ki menijo, da se jim je po uveljavitvi plačne reforme v javnem sektorju osnovna plača znižala ali je pod minimalno, da se obrnejo na delovno skupino na ministrstvu za javno upravo, ki se ukvarja s tem, kako izravnati morebitne odklone.

LJUBLJANA - DZ je potrdil zakon o fiskalnem pravilu, ki na novo določa način izvajanja srednjeročne uravnoteženosti proračunov države. Javnofinančni primanjkljaj se mora znižata in srednjeročno obdržati pod tremi odstotki BDP, za srednjeročno vzdržnost dolga je treba dolg zniževati proti oz. ohraniti pod 60 odstotkov BDP.

LJUBLJANA - Ministrstvo za solidarno prihodnost je v javno obravnavo posredovalo zakonske rešitve, s katerimi želi v desetih letih omogočiti gradnjo 20.000 javnih najemnih stanovanj, za kar bo iz proračuna na voljo 100 milijonov evrov letno. S posebnim zakonom je predvideno, da bo okoli 75 milijonov evrov letno namenjenih republiškemu skladu za gradnjo v lastni režiji ali za sofinanciranje projektov občin. Okoli 25 milijonov bi namenili SID banki za subvencioniranje obrestne mere za poceni posojila.

LJUBLJANA - DZ je na tajnem glasovanju za novega sodnika na Sodišču EU izvoli Marka Bošnjaka. Prav tako je večina poslancev podprla imenovanji dosedanjih sodnikov Maje Brkan in Damjana Kukovca na prosti mesti na Splošnem sodišču EU.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je na pobudo Slovenije potrdil izjavo za medije, ki izraža globoko zaskrbljenost nad zadnjim dogajanjem v BiH ter polno podporo vseh 15 članic daytonskemu mirovnemu sporazumu. Pozval je vse narode in politične akterje v BiH, naj spoštujejo določbe daytonskega mirovnega sporazuma in ustave BiH ter začnejo konstruktiven dialog za ohranitev enotnosti in politične stabilnosti države.

LOGATEC - V delu vodovodnega omrežja v Logatcu so zaznali kemijsko onesnaženje. Prepovedali so uporabo vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila. Prebivalcem so vodo iz cisterne zagotavljali gasilci. Izvor onesnaženja še ugotavljajo, je pa v četrtek po opravljeni analizi vzorcev na NIJZ logaška komunala preklicala prepovedi glede uporabe vode.

LJUBLJANA - DZ je 10. november določil kot nov državni praznik, dan znanosti, ki ne bo dela prost dan. Pobudo za praznik je dala znanstvena skupnost, ki meni, da bo pripomogel k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov.

PLANICA - Sistemski operater prenosnega omrežja plina, družba Plinovodi, je z več kot 50 slovenskimi industrijskimi podjetji podpisala dogovor o ustanovitvi konzorcija Vodik za uporabnike - SloH2U. Cilj konzorcija je tlakovati pot uporabi vodika v industriji.

PLANICA - Tradicionalni finale sezone smučarskih skokov pod Poncami je Domen Prevc odprl z zmago, na prvi od treh tekem pa je za dvojno slovensko slavje poskrbel še Anže Lanišek. Prevc je z zmago potrdil tudi mali kristalni globus za najboljšega letalca sezone.

SOBOTA, 29. marca

PLANICA - Slovenija je bila tretja na ekipni tekmi smučarskih skakalcev na finalu svetovnega pokala na planiški letalnici. V deževnem vremenu so Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek zaostali za Avstrijo, ki je v Planici slavila tretjič v nizu, in Nemčijo.

NEDELJA, 30. marca

PLANICA - Smučarski skakalec Domen Prevc je z 254,5 m postavil nov svetovni rekord na veselje množice navijačev in ljubiteljev te panoge. Osvojil je drugo mesto, medtem ko je Anže Lanišek dosegel prvo planiško zmago. Zaključek odlične sezone je bil tako več kot sijajen, tekme v Planici si je ogledalo okoli 60.000 gledalcev.

PTUJ - Na družbenih omrežjih so se pojavili pretresljivi posnetki medvrstniškega nasilja med mladoletniki, nekateri naj bi bili tudi osnovnošolci. Stekla je preiskava, policisti so kasneje opravili več hišnih preiskav v zvezi s sumi storitev kaznivih dejanj nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja. Eno osebo so pridržali, so v četrtek sporočili s Policijske uprave Maribor, a preiskava še ni končana.

BARCELONA - Kolesar Primož Roglič je zmagal na sedemdnevni dirki po Kataloniji. V zadnji etapi v Barceloni je dosegel svojo drugo etapno zmago na tej dirki ter v seštevku premagal tekmeca Španca Juana Ayusa.

LJUBLJANA - V Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana je bila osrednja bajramska slovesnost, na kateri je mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić med drugim pozval k miru in sodelovanju.

LJUBLJANA - Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je začel veljati poletni vozni red. 24 prevoznikov bo zagotavljalo lete na 26 destinacij, novinca sta nizozemski KLM Royal Dutch Airlines, ki je konec marca vzpostavil lete v Amsterdam, in nemški nizkocenovnik Eurowings, ki bo sredi aprila začel leteti v Düsseldorf.

PONEDELJEK, 31. marca

ASTANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Kazahstan. S kazahstanskim predsednikom Kasimom-Žomartom Tokajevom sta podpisala izjavo o sodelovanju med državama. Pirc Musar, ki se je sestala tudi s premierjem Olžasom Bektenovim, se je dan kasneje udeležila še poslovnega foruma. Poleg številčne gospodarske delegacije približno 40 podjetij je bila v slovenski delegaciji tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je srečala s kazahstanskim zunanjim ministrom Muratom Nurtelujem.

KIJEV - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je v Ukrajini s kolegi iz več evropskih držav udeležila spominske slovesnosti ob obletnici osvoboditve Buče in parlamentarnega vrha, na katerem je poudarila, da dogodkov v Buči ne smemo pozabiti. Predsednike parlamentov je sprejel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

LJUBLJANA - Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski Ovadili naj bi nekdanjega generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Uroša Gojkoviča, nekdanjega vodjo projekta nakupa sodne stavbe Simona Starčka, primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja in pooblaščeno cenilko Bredo Zorko.

LJUBLJANA - SDS je v DZ vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku za izjemne dosežke umetnikov, podprto z več kot 47.000 podpisi volivcev. Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik je prepričan, da bodo na referendumu, za katerega pričakujejo, da bo v maju, zbrali potrebnih več kot 340.000 glasov proti. V referendumsko kampanjo se bodo vključili tudi v NSi, stranka Demokrati pa v njej ne bo sodelovala. Odbor DZ za kulturo je že potrdil predlog izvedbe referenduma 11. maja, na izredni seji bo o tem odločal še DZ.

LJUBLJANA - Poslanec Svobode Miroslav Gregorič je bil do januarja prokurist v družinskem zobozdravstvenem podjetju Cyclopet, ne da bi to prijavil pristojnim institucijam, je poročala TV Slovenija. KPK je opozorila na nezdružljivost funkcij, a postopka ne bo uvedla, ker ni več prokurist. Gregorič bo svoje ravnanje sam preveril pri KPK, na kar čakajo tudi v poslanski skupini Svoboda.

LJUBLJANA - Cene življenjskih potrebščin so se marca v medletni primerjavi zvišale na dva odstotka, v mesečni primerjavi pa za 0,6 odstotka, je sporočil statistični urad. K letni inflaciji je največ prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač. Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila marca 2,2-odstotna.

LJUBLJANA - Začel se je prenos posmrtnih ostankov okoli 3450 žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo gorico iz kleti kočevske komunale v državno kostnico v Škofji Loki. Z odločitvijo se ne strinjajo v vladni komisiji za reševanje vprašanja prikritih grobišč, saj ostankov ne bi smeli premikati, dokler se ne bi dogovorili o kraju in načinu dokončnega pokopa.

TOREK, 1. aprila

LJUBLJANA - Slovenija bo v Mjanmar, ki ga je v petek močno prizadel potres, v okviru misije EU napotila strokovnjaka za oceno stanja in koordinacijo. Napotitev je na podlagi vladne odločitve predvidena za obdobje od 14 do 21 dni z možnostjo podaljšanja in rotacije strokovnjakov.

SREDA, 2. aprila

LJUBLJANA - DZ je na izredni seji sprejel osrednji zakon zdravstvene reforme, in sicer novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo. Odslej bo zdravnikom iz javnega sektorja le v redkih primerih omogočeno dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih. S tem zakonom naj bi po mnenju vlade zagotovili boljše delovanje javnega zdravstva, medtem ko zdravniške organizacije ostro nasprotujejo rešitvi in opozarjajo na hude težave za posamezne stroke. Sindikat Fides je dan kasneje sprejel odločitev o začetku aktivnosti za vložitev zahteve za ustavno presojo novele, ob tem pa se pričakuje tudi odložilni veto DS.

LJUBLJANA - Z dvodnevno zamudo so socialni partnerji vendarle podpisali dogovor o usklajenosti predloga pokojninske novele, ki je plod več kot polletnih pogajanj. Zahtevana upokojitvena starost naj bi se od leta 2028 do 2034 postopno podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Odmerni odstotek se bo dvignil s 63,5 na 70 odstotkov, obdobje za izračun pokojninske osnove pa s 24 na 40 let, pri čemer bo izločenih pet najslabših let. Premier Robert Golob je dejal, da je pokojninska reforma nuja, ker se družba stara in ker je treba poskrbeti za javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema. Novela je zdaj v javni obravnavi.

LJUBLJANA - Potekale so volitve novega rektorja Univerze v Ljubljani. Aktualni rektor Gregor Majdič je prejel 46,9-odstotno podporo, Irena Mlinarič Raščan s fakultete za farmacijo pa 32,5 odstotka glasov, tako da se bosta pomerila v drugem krogu volitev 16. aprila. Za položaj se je potegovala tudi Metka Tekavčič z ekonomske fakultete, ki je prejela 20,6 odstotka glasov.

LONDON - Za potovanje v Združeno kraljestvo bo odslej tudi za državljane Slovenije potrebna predhodna elektronska odobritev (Eta).

LJUBLJANA - Več kot 50 slovenskih glasbenikov je podpisalo poziv, ki ga je pripravilo Gibanje za pravice Palestincev, za izključitev Izraela z letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Glasbeniki pozivajo RTV Slovenija, da zahteva izključitev Izraela iz Evrovizije ter da izstopi iz Evrovizije, če Izrael ne bo izključen.

ČETRTEK, 3. aprila

LJUBLJANA - Na odločitev ZDA o večfazni uvedbi recipročnih carin za blago iz večine držav sveta, pri čemer bodo za države članice EU veljale 20-odstotne carine, se je premier Robert Golob odzval, da ameriške carine ne koristijo ne Sloveniji ne EU, še najmanj pa ZDA. Kot je ločeno povedal za TVS in POP TV, se je nanje treba odzvati odločno, a preudarno. EU mora biti sicer v svojem odzivu enotna, je poudaril, Slovenija pa bo po njegovih besedah naredila vse, da zaščiti svoje gospodarstvo. V GZS so dejali, da bodo posledice v Sloveniji odvisne od odziva drugih držav, v OZS pa se bojijo, da bi lahko prizadeta slovenska podjetja tudi odpuščala.

BRUSELJ - Slovenija namerava po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon sodelovati v pogovorih evropskih držav o miru v Ukrajini. Vojaška navzočnost na ukrajinskih tleh pod danimi okoliščinami pa za Slovenijo ni sprejemljiva, je povedala ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Nata, na katerem je opozorila tudi na razmere na Zahodnem Balkanu. Ob tem je pozdravila zagotovila ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia, da ZDA ostajajo zavezane Natu in varnosti evropskih zaveznic.

LJUBLJANA - Slovenija je zaskrbljena nad odločitvijo Madžarske, da izstopi iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Kot je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo, takšna odločitev slabi zavezanost EU mednarodnemu kazenskemu pravosodju. Odločitev je Budimpešta objavila prvi dan obiska izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, za katerega je ICC novembra 2024 izdal nalog za prijetje.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakona o visokem šolstvu, ki naj bi uvedel popolnoma novo urejanje financiranja visokega šolstva. Na letni ravni naj bi za visoko šolstvo zagotovili 1,5 odstotka BDP oziroma en odstotek BDP za študijsko dejavnost. Prav tako naj bi podaljšali obdobje sklepanja pogodb o financiranju univerz s sedanjih štirih let na šest let, po treh letih pa sledi revizija.

LJUBLJANA - Raziskava Ogledalo Slovenije med drugim ugotavlja vrnitev zaupanja v zdravstvo in banke ter opazen padec zaupanja v policijo, spletne trgovine in poklic umetnika. Med poklici najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci ter reševalci, med institucijami pa civilna zaščita, še navaja Valicon, ki je raziskavo izvedel konec marca.