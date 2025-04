Tedenski pregled - svet od 28. 3. do 3. 4.

PETEK, 28. marca

NAYPYITAW/BANGKOK - Mjanmar je prizadel močan potres z magnitudo 7,7. Umrlo je več kot 3000 ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda, najhuje je bilo v okolici mesta Mandalay. Vojaška hunta je zaprosila za mednarodno pomoč. Potres je škodo in žrtve povzročil tudi na Tajskem, kjer je umrlo najmanj 22 ljudi, v Bangkoku se je porušila stolpnica v gradnji.

BEJRUT - Izrael je v odgovor na dve raketi, ki sta iz Libanona poleteli proti izraelskemu ozemlju, obstreljeval jug te države in prvič, odkar je novembra 2024 začel veljati dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonsko milico Hezbolah, izvedel zračni napad na južni Bejrut.

NUUK - Na obisk na Grenlandijo je po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s priključitvijo prispel podpredsednik JD Vance, ki je v ameriški vojaški bazi obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito Grenlandije. Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je 29. 3. v odzivu dejal, da na območju želijo močnejšo vojaško prisotnost, in da sta se Danska in Grenlandija o tem pripravljeni pogovarjati.

NUUK - Na Grenlandiji so po parlamentarnih volitvah oblikovali široko štiričlansko vladno koalicijo, da bi se, kot je dejal novi premier Jens-Frederik Nielsen, soočili z močnimi zunanjimi pritiski.

KIJEV - Ukrajina je prejela posmrtne ostanke več kot 900 ukrajinskih vojakov, ubitih v spopadih z Rusijo, kar je največja tovrstna izmenjava od začetka ruske invazije pred več kot tremi leti. Rusija naj bi v zameno prejela posmrtne ostanke 43 svojih vojakov.

SAN JOSE - Ameriški tehnološki mogotec Elon Musk je sporočil, da je družbeni medij X prodal svojemu podjetju za umetno inteligenco xAI. Posel je po Muskovih navedbah vreden 45 milijard dolarjev.

ZAGREB/SARAJEVO - Večdnevne padavine so povzročile poplave v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. V BiH je na severu reka Jala odnesla dve osebi.

SOBOTA, 29. marca

ISTANBUL - V Turčiji se je kljub prepovedi zborovanj na novih protestih v podporo priprtemu županu Istanbula Ekremu Imamogluju zbralo več sto tisoč ljudi.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je na kongresu kanclerja Christiana Stockerja tudi uradno potrdila za svojega vodjo. Na čelo stranke je bil 65-letni politik, ki stranko začasno vodi od januarja, izvoljen z več kot 98 odstotkov glasov.

DAMASK - Začasni sirski predsednik Ahmed al Šara je oznanil imenovanje nove prehodne vlade, v katero je večinoma imenoval svoje tesne sodelavce in zaveznike, vodil pa jo bo sam. Nadomestila bo začasne oblasti, ki so vodile državo od decembra lani.

BANJALUKA/MOSKVA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za katerim je v BiH razpisan nalog za privedbo, je po večdnevnem obisku v Izraelu sporočil, da se je vrnil, pri čemer ni navedel, kje točno se nahaja. 31. 3. je sporočil, da je v Moskvi, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. 2.5. se je vrnil v BiH in sporočil, da je Interpol zavrnil razpis rdeče tiralice zanj, kot je zahtevala BiH, in sicer po ugovoru Srbije, Rusije in Madžarske.

NEDELJA, 30. marca

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je besen na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je pod vprašaj postavil legitimnost ukrajinskih oblasti. Rusiji je zagrozil z dodatnimi carinami, če v enem mesecu ne bo možno doseči dogovora o koncu vojne v Ukrajini.

GAZA - Našli so trupla osmih humanitarnih delavcev, ki so jih pogrešali po napadu v Rafi 23. 3. Izraelska vojska je 29. 3. priznala, da je streljala na reševalna vozila, ki so se njenim vojakom približala nekaj minut po tistem, ko so streljali na vozila palestinskega gibanja Hamas.

LOS ANGELES - V starosti 90 let je umrl ameriški igralec Richard Chamberlain, ki je med drugim zaslovel z vlogama v televizijskih serijah Dr. Kildare in Šogun, igral je tudi privlačnega duhovnika v priljubljeni nadaljevanki Pesem ptic trnovk.

PONEDELJEK, 31. marca

PARIZ - Francosko političarko Marine Le Pen je sodišče zaradi zlorabe evropskih sredstev obsodilo na štiri leta zapora, od tega dve leti pogojno, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije, kar pomeni, da leta 2027 ne bi mogla kandidirati za predsednico države. Le Pen se je pritožila, pariško sodišče pa je 1. 4. napovedalo, da bo o primeru razsodilo poleti 2026.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za novega vodjo agencije za nacionalno varnost Šin Bet izbral nekdanjega poveljnika mornarice Elija Šarvita, a je po kritikah iz ZDA 1. 4. njegovo imenovanje preklical. Novega vodjo Šin Beta Netanjahu išče, čeprav je vrhovno sodišče zamrznilo zahtevo vlade za razrešitev dosedanjega vodje Ronena Bara.

MIAMI - Podjetje SpaceX milijarderja Elona Muska je v Zemljino orbito izstrelilo vesoljsko kapsulo s štiričlansko posadko, ki naj bi preletela Zemljin severni in južni tečaj. To je prvi tak podvig in predstavlja nov korak v komercialnem raziskovanju vesolja.

TOREK, 1. aprila

STRASBOURG - Evropska komisija je predstavila strategijo za izboljšanje notranje varnosti EU. Predlagala je spremembe zakonodajne podlage evropske kohezijske politike, ki bo članicam omogočila preusmeritev kohezijskih sredstev v področja, kot so varnost in obramba, konkurenčnost gospodarstva in stanovanjska politika.

BRUSELJ - Evropska komisija je 15 večjim avtomobilskim proizvajalcem in Evropskemu združenju proizvajalcev avtomobilov (ACEA) naložila globe v skupni višini 458 milijonov evrov zaradi kartelnega dogovarjanja glede recikliranja vozil.

PEKING/TAIPEI - Kitajska je v bližini Tajvana začela eno najobsežnejših vojaških vaj na tem območju v zadnjem letu. Tajvan je v odziv aktiviral svoja letala, ladje in rakete.

WASHINGTON - Državna sodnica Susan Crawford je zmagala na volitvah za članico vrhovnega sodišča ameriške zvezne države Wisconsin. Porazila je konservativnega kandidata Brada Schimela, ki sta ga podprla predsednik ZDA Donald Trump in milijarder Elon Musk.

WASHINGTON - Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je po 25 urah in štirih minutah končal maratonsko kritiziranje ukrepov vlade republikanskega predsednika Donalda Trumpa in pri tem postavil nov rekord z neprekinjenim govorom v zveznem senatu.

SKOPJE - Makedonski parlament je po požaru v nočnem klubu v Kočanih, v katerem je 16.3. umrlo 59 večinoma mladih, prepovedal uporabo pirotehničnih sredstev v zaprtih prostorih.

BUDIMPEŠTA - V madžarski prestolnici je več tisoč ljudi protestiralo proti nedavno sprejetemu zakonu o prepovedi parade ponosa. Kritiki opozarjajo, da gre pri sprejemu zakona za omejevanje temeljnih pravic in nadaljnje krčenje pravic LGBTIQ skupnosti v tej članici EU.

TBILISI/BRUSELJ - Gruzijski parlament je sprejel zakon o tujih agentih. EU je 2. 4. opozorila, da je zakon nezdružljiv z vrednotami EU in da oblastem daje dodatna orodja za zatiranje drugače mislečih.

NUUK - Na Grenlandiji je na lokalnih volitvah socialdemokratska stranka Siumut zmagala v treh od petih občin. Volitve so potekale v senci teženj ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa po priključitvi ozemlja ZDA.

NEW YORK - Za posledicami pljučnice je v 66. letu umrl ameriški igralec Val Kilmer, ki je zaslovel s filmom Top Gun.



SREDA, 2. aprila

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta, ki bodo začele veljati 5. 4., ter še višje carine za okrog 60 držav in EU, ki bodo vstopile v veljavo 9. 4. Za uvoz iz EU je uvedel 20-odstotne carine, iz Kitajske pa dodatne 34-odstotne. 10-odstotne carine ne bodo veljale za Kanado in Mehiko, saj je Trump carine za uvoz iz obeh držav v višini 25 odstotkov že uvedel.

BRUSELJ - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je sporočil, da so članice zavezništva za letos napovedale že za več kot 20 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini.

KIJEV - Ruske sile so nadaljevale napade na Ukrajino, ubitih je bilo najmanj pet ljudi. Nadaljevali so se tudi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. To po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega kaže, da Moskva prezira diplomatska prizadevanja partnerjev.

DAMASK - Izraelska vojska je izvedla niz novih napadov v Siriji, med drugim je ciljala tudi prestolnico Damask.

TEL AVIV/GAZA - Izraelski obrambni minister Izrael Kac je napovedal razširitev vojaške operacije v Gazi, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vzpostavitev novega varnostnega koridorja, ki naj bi ločil mesti Rafa in Han Junis.

ATENE - Grčija bo do leta 2036 namenila 25 milijard evrov za prenovo obrambe, je napovedal premier Kiriakos Micotakis.

YANGON/BRUSELJ - Vladajoča vojaška hunta v Mjanmaru je razglasila začasno prekinitev napadov na oborožene skupine, ki nasprotujejo njeni oblasti, da bi olajšala dobavo pomoči po uničujočem potresu. Enomesečno prekinitev pa so razglasile oborožene skupine na prizadetem območju. EU je Mjanmaru poslala prvo letalo z 80 tonami pomoči.

NUUK - Danska premierka Mette Frederiksen je začela tridnevni obisk na Grenlandiji. V luči ameriških ozemeljskih teženj je poudarila pomen enotnosti ter dodala, da si ZDA ne morejo kar priključiti ozemlja druge suverene države.

BEOGRAD/NOVI SAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je začel posvetovanja o oblikovanju nove vlade. Več kot 100 srbskih organizacij civilne družbe, aktivističnih skupin in političnih strank je predstavnikom EU in Evropskega sodišča za človekove pravice poslalo poziv, naj se odzovejo na politični pregon in priprtje novosadskih aktivistov.

NEW YORK - Newyorški zvezni sodnik je zavrgel obtožnico proti demokratskemu županu Ericu Adamsu zaradi korupcije.

WASHINGTON - Po medijskih poročilih, da se svetovalec ameriškega predsednika Elon Musk v kratkem poslavlja od svojega položaja, je Bela hiša zatrdila, da milijarder ostaja na čelu urada za vladno učinkovitost (Doge), dokler njegovo delo ne bo zaključeno.

BRATISLAVA - Po več napadih rjavih medvedov na ljudi je vlada v več delih Slovaške razglasila izredne razmere in odobrila odstrel 350 medvedov.

ČETRTEK, 3. aprila

BRUSELJ/PEKING ... - Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin je naletela na ostre odzive držav v Evropi in svetu. EU je ZDA pozvala k dialogu, obenem pa napovedala odločne ukrepe za zaščito svojih interesov. Kitajska je napovedala protiukrepe. Vrstila so se opozorila, da bodo carine prizadele tudi ameriško gospodarstvo.

FRANKFURT/SINGAPUR - Indeksi na osrednjih borzah v Aziji in Evropi so se po Trumpovi napovedi obarvali rdeče, ob tem so carine pocenile nafto in podražile evro.

WASHINGTON/OTTAWA - Začele so veljati 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov iz EU. Kanada je napovedala 25-odstotne carine na uvoz določenih avtomobilov iz ZDA, ki niso pokriti s sporazumom o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko.

BUDIMPEŠTA - Madžarska je napovedala izstop iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), češ da je postalo politično. Odločitev je vlada naznanila med obiskom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, za katerega je ICC razpisal priporni nalog. Netanjahu se je madžarskemu premierju Viktorju Orbanu zahvalil za to odločitev in sodišče označil za pokvarjeno organizacijo.

BRUSELJ - Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je zavzel za zvišanje obrambnih izdatkov članic zveze Nato na pet odstotkov BDP. Zavrnil je dvome o zavezanosti predsednika ZDA Donalda Trumpa zavezništvu.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala smrtonosne napade na Gazo. Na severu Gaze je Izrael ukazal novo evakuacijo civilistov.

SARAJEVO/BANJALUKA - Avstrija in Nemčija bosta predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedali vstop v državo, sta med obiskom v Sarajevu napovedali avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger in nemška državna sekretarka za evropske zadeve Anna Lührmann.

NOVI SAD - Proti Strasbourgu je s kolesi krenilo 80 študentov in članov akademske skupnosti. Svet Evrope in Evropski parlament želijo opozoriti na študentske zahteve in razmere v Srbiji.