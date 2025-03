SDS zahteva sejo komisije za peticije o predlogu medijskega zakona

Ljubljana, 27. marca - V SDS zahtevajo nujno sejo komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti o predlogu zakona o medijih. V zahtevi za sklic so kritični predvsem do člena, ki govori o prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in ščuvanja k storitvi terorističnih kaznivih dejanj. Predlagajo, da komisija vlado pozove k umiku zakonskega predloga.