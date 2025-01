Zakon o medijih bo po pričakovanju ministrstva izboljšal položaj medijev

Ljubljana, 7. januarja - Na ministrstvu za kulturo pričakujejo, da bo predlagani novi zakon o medijih izboljšal položaj medijev. Ti so se morali med različnimi gospodarskimi krizami in epidemijo covida-19 znajti sami, medtem ko so druge gospodarske panoge prejemale državno pomoč. Predlog omogoča državno pomoč tudi za medije, je pojasnila ministrica za kulturo Asta Vrečko.