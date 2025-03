Unicef opozarja na sudanske otroke, ujete v spopadih

New York, 27. marca - Vsaj 825.000 sudanskih otrok je ujetih v spopadih v in okoli oblegane prestolnice Severnega Darfurja El Fašer, opozarja sklad Združenih narodov za otroke Unicef. Ta še navaja, da otroke resno ogrožata nasilje in podhranjenost. Več poskusov, da bi dostavili nove zaloge hrane, so ustavile grožnje oboroženih borcev in kriminalnih združb.