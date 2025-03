Združeni narodi zaskrbljeni zaradi napadov na civiliste v Sudanu

New York/Kartum, 25. marca - Združeni narodi so danes obsodili napade na civiliste v Sudanu, kjer že skoraj dve leti divja državljanska vojna med vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF). Za enega zadnjih napadov v regiji Darfur, ki naj bi po nekaterih ocenah zahteval več sto življenj civilistov, naj bi bila odgovorna vojska.