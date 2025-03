Pregled - svet, 26. 3. (sreda)

WASHINGTON - Ameriška revija Atlantic je objavila vsebino spletnega klepeta članov ameriške vlade o načrtovanju napadov na Jemen, v katerega je bil pomotoma dodan njen glavni urednik Jeffrey Goldberg. Za objavo so se odločili, potem ko je vlada vztrajno zanikala, da bi v pogovoru delili tajne informacije. Direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard in direktor obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe sta na zaslišanju pred odborom za obveščevalne zadeve predstavniškega doma vztrajala, da niso bile objavljene zaupne informacije. Demokrati zahtevajo, naj pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi imenuje posebnega tožilca za preiskavo škandala.

BRUSELJ - Evropska komisija zavrača zahtevo Rusije, da se v zameno za uveljavitev dogovora o varni plovbi v Črnem morju odpravijo sankcije proti ruskim bankam, ki sodelujejo v mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi. Sankcije bodo ostale nespremenjene do brezpogojnega umika ruskih sil s celotnega ozemlja Ukrajine, je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Anitta Hipper.

KIJEV - Rusija je izvedla nove napade na Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil do napadov le nekaj ur po okvirnem dogovoru o zagotovitvi varne plovbe v Črnem morju kritičen, češ da Moskva ne zasleduje pravega miru. Moskva pa je zaradi nadaljevanja napadov Kijev obtožila spodkopavanja dogovora.

VILNIUS - Veleposlaništvo ZDA v litovski prestolnici Vilnius je sporočilo, da so med urjenjem v Litvi izginili štirje ameriški vojaki. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je med obiskom v Varšavi dejal, da so umrli v incidentu. Podrobnosti zaenkrat niso znane.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila strategijo za izboljšanje pripravljenosti na krize, v kateri med drugim poziva k temu, da naj imajo ljudje za najmanj 72 ur zalog osnovnih potrebščin, kot sta voda in hrana, za krizne razmere. Pristojna evropska komisarka Hadja Lahbib je pojasnila, da bo vsaka članica določila potrebščine, ki jih potrebujejo njeni prebivalci. Smernice za države članice nameravajo sicer na komisiji pripraviti prihodnje leto.

GAZA - V več delih Gaze so drugi dan zapored potekali protesti, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo mir in protestirala proti vladajočemu gibanju Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zagrozil, da bo pritisk Izraela na Gazo vse večji, čim dlje bo Hamas zavračal izpustitev izraelskih talcev.

BRUSELJ/STRASBOURG - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v torek po delovni večerji s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izpostavila, da je prihodnost Srbije v EU in da mora država uveljaviti reforme, zlasti na področju svobode medijev in boja proti korupciji. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je od Srbije zahtevalo, da ji do konca meseca odgovori na vprašanja o morebitni uporabi zvočnega topa na študentskem množičnem protestu v Beogradu 15. marca, je v torek sporočil nevladni Beograjski center za človekove pravice.

WASHINGTON - Letno poročilo ameriških obveščevalnih služb Kitajsko označuje kot največjo grožnjo globalnim interesom ZDA. V nasprotju z Rusijo, Iranom in Severno Korejo je Kitajska bolj previdna, da ne bi bila videti preveč agresivna, piše v dokumentu, objavljenem v torek. Poročilo obveščevalcev izpostavlja napredek, ki ga Kitajska beleži pri razvoju vojaških in kibernetskih zmogljivosti.

DUNAJ - Avstrija je napovedala začasno ustavitev izvajanja ukrepa združevanja družin za tiste s statusom begunca. Vlada je naznanila sprejetje zakonskih sprememb, ki bodo notranjemu ministrstvu omogočile ustavitev združevanja z odlokom. Ukrep naj bi se začel izvajati že sredi maja. Prekinitev izvajanja ukrepa naj bi sprva trajala šest mesecev, a bi jo lahko podaljšali do maja 2027.

TALLINN - Estonski parlament je podprl predlog za spremembo ustave, v skladu s katerim naj bi državljanom tretjih držav, ki prebivajo v Estoniji, odvzeli pravico do udeležbe na lokalnih volitvah. Odvzem pravice se nanaša na državljane vseh držav, ki niso članice EU, med drugim pa zadeva rusko in belorusko manjšino ter vse tiste prebivalce Estonije, ki so po razpadu Sovjetske zveze ostali brez državljanstva.

ISTANBUL - V Turčiji so se nadaljevali protesti v podporo priprtemu županu Ekremu Imamogluju. Opozicija nove velike demonstracije napoveduje za soboto. Turške oblasti ponavljajo, da so protesti prepovedani. Množica študentov več istanbulskih univerz je v torek med pohodom vzklikala vladi, naj odstopi, kot na vseh dosedanjih shodih pa je bilo na ulicah znova videti veliko policistov v opremi za obvladovanje nemirov.

WASHINGTON - Zvezni sodnik v ZDA je v torek z odredbo začasno preprečil ustavitev financiranja Radia Svobodna Evropa, češ da bi to onemogočilo v kongresu potrjeno zagotavljanje sredstev. Nedavna odločitev predsednika Donalda Trumpa, da razpusti za financiranje radia pristojno agencijo, je dvignila veliko prahu v Evropi, ki išče načine za ohranitev medija.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je z veliko večino potrdilo prepoved doma izdelanega strelnega orožja - običajno gre za pištole, ki jih je mogoče enostavno sestaviti iz delov, kupljenih prek spleta. Tovrstno doma izdelano orožje se vse pogosteje uporablja za kazniva dejanja in policiji otežuje delo pri preiskavah, saj ga brez serijskih številk ni mogoče izslediti.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je v torek podpisal izvršni ukaz o zveznih volitvah. Ta med drugim zahteva, da volivci predložijo dokazilo o državljanstvu, omejuje, kdaj lahko države prejmejo glasovnice po pošti, spreminja pravila o volilnih strojih in prepoveduje volilne donacije vsem, ki niso državljani ZDA. Pričakovati je, da bodo ukaz izpodbijali na sodiščih, saj zvezna ustava zveznim državam daje precej proste roke pri določanju volilnih pravil in postopkov.

BRASILIA - Brazilsko vrhovno sodišče je odločilo, da bodo nekdanjemu predsedniku države Jairu Bolsonaru sodili zaradi poskusa državnega udara. Petčlanski senat je soglasno potrdilo obtožnico, v kateri mu očitajo načrtovanje zarote, s katero bi svojemu tekmecu in zmagovalcu volitev leta 2022 Luizu Inaciu Luli da Silvi preprečil prevzem položaja.