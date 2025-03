Pregled - šport, 26. 3. (sreda)

Ljubljana, 26. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 26. marca.

LJUBLJANA - Slovenski kolesar Tadej Pogačar je spremenil tekmovalni program dirk. Odločil se je, da bo letos prvič nastopil na sloviti dirki Pariz-Roubaix, ki bo na sporedu 13. aprila. Pred tem se bo 6. aprila udeležil tudi dirke po Flandriji. Prvi kolesar sveta je bil sicer sprva na seznamu za bližnji marčevski dirki E3 Saxo Classic in Gent-Wevelgem.

BARCELONA - Primož Roglič je v tretji, najdaljši in prvi gorski etapi kolesarske dirke po Kataloniji s ciljem v La Molini zasedel drugo mesto. Od kolesarja ekipe Red Bull-Bora hansgrohe je bil v sprintu po fotofinišu za malenkost hitrejši kolesar ekipe UAE Emirates, Španec Juan Ayuso, ki je tudi prevzel skupno vodstvo.

LJUBLJANA - Slovenska prestolnica bo med 11. in 18. oktobrom 2026 gostila posamično evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Najboljše namiznoteniške igralke in igralci bodo sredi oktobra prihodnje leto tekmovali v dvorani v Stožicah. Vlada je zeleno luč za kandidaturo Ljubljane za organizacijo celinskega tekmovanja prižgala pred dnevi.

PLANICA - Avstrijec Louis Obersteiner je bil z 234 metri najboljši v dveh serijah preizkusa letalnice bratov Gorišek v Planici pred finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pred tem je največjo daljavo dosegel rateški domačin, Rok Tarman, ki je v prvi seriji poletel 229 m, v drugi pa 207 m.

SUN VALLEY - Švicar Loic Meilard je zmagovalec sklepnega veleslaloma sezone 2024/25 svetovnega pokala v alpskem smučanju. V finalu je odbil napad rojaka Marca Odermatta in slavil še sedmo zmago v svetovnem pokalu. Edini Slovenec Žan Kranjec je za konec sezone v Sun Valleyju v ZDA osvojil sedmo mesto. V veleslalomske seštevku je sezono končal kot osmi.

LJUBLJANA - V rokometni ligi prvakov sta bili na sporedu uvodni tekmi za uvrstitev v četrtfinale. Oba nemška kluba sta zmagala v gosteh, Magdeburg v Bukarešti s 30:26, Füchse Berlin pa v Kielcah s 33:27. Slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin zaradi poškodbe kolena ni bil v kadru poljske zasedbe.

LJUBLJANA - Slovenske nogometašice bodo v začetku aprila igrale dve tekmi lige narodov s Turčijo. Prva tekma bo 4. aprila v Ljubljani, druga pa 8. aprila v gosteh, selektor Saša Kolman pa je objavil seznam igralk za ti tekmi.

BOSTON - Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je na svetovnem prvenstvu v Bostonu v ZDA v kratkem programu zasedla 32. mesto. Mlada slovenska tekmovalka se ni uvrstila v sobotni prosti program. Osemnajstletna blejska drsalka je nastopila na svojem prvem članskem SP.

NEW YORK - Severnoameriška košarkarska liga NBA preučuje predlog širitve v Evropo oziroma možnost, da bi na tej strani Atlantika ustanovila svoje ligaško tekmovanje z do desetimi klubi. Poleg tega pa naj bi ustanovili nove klube v velikih mestih, kot sta Pariz in London, v razvoj katerih naj bi vložili po 500 milijonov dolarjev.