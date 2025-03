Na mariborskem sodišču lani rahlo povečan pripad zadev

Maribor, 30. marca - Mariborsko sodno okrožje s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu je lani v reševanje prejelo 74.947 zadev, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Skupaj so jih rešili 74.714, kar pomeni, da se je pripad malenkost povečal. Na okrožnem sodišču so lani rešili za skoraj tri odstotke manj zadev, kot so jih prejeli.