Generalna državna tožilka Bergant na odboru izpostavila kadrovsko stisko tožilstva

Ljubljana, 12. junija - Generalna državna tožilka Katarina Bergant je na odboru za pravosodje DZ, na katerem so člani med drugim obravnavali poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023, izpostavila kadrovsko stisko tožilstva. Kljub temu meni, da so leto zaključili uspešno. Lani so sicer prejeli 10 odstotkov več kazenskih ovadb kot leto prej.