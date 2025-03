Na okrogli mizi o ovirah in priložnostih za gradbeništvo

Gornja Radgona, 26. marca - Na sejmu graditeljstva Megra so strokovnjaki iz gradbenega sektorja razpravljali o prihodnosti panoge na okrogli mizi Gradbeništvo na razpotju, kje smo in kam gremo. Sodelujoči so kot ključne izzive izpostavili dolgotrajne postopke umeščanja v prostor, nihanja v obsegu investicij in težave pri izdaji gradbenih dovoljenj.