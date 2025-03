V Gornji Radgoni med 26. in 29. marcem sejem Megra

Gornja Radgona, 20. marca - Na sejmišču v Gornji Radgoni bo prihodnjo sredo odprl vrata 34. Mednarodni sejem graditeljstva Megra. Sejem, ki bo trajal do sobote, bo v središče postavil trajnostno gradnjo, energetsko učinkovitost in inovacije v gradbeništvu. Letošnja novost je spremljevalni program Avto-expo, sejem so za en dan podaljšali.