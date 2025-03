Hrvaška čez leto dni brez protipehotnih min

Zagreb, 26. marca - Na Hrvaškem bodo do 1. marca naslednje leto končali projekt razminiranja celotnega območja, ki so ga ogrožale protipehotne mine, je danes napovedal hrvaški notranji minister in podpredsednik vlade Davor Božinović. Razminiranje poteka že tri desetletja, za posledicami eksplozij min pa je v tem času umrlo več kot 200 ljudi.