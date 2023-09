Na vzhodu Hrvaške v petih letih odstranili več kot 5600 min in drugih eksplozivnih sredstev

Osijek, 20. septembra - V osiješko-baranjski županiji so v petih letih očistili 2600 hektarjev gozdnih površin ter odstranili 5611 min in drugih eksplozivnih sredstev, so danes sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. Projekt razminiranja zaščitenih območij na skrajnem vzhodu Hrvaške je potekal od leta 2018 in je vreden 49 milijonov evrov.