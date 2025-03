AmCham Slovenija s platformo za podporo podjetjem pri poslovanju na ameriškem trgu

Ljubljana, 26. marca - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) je v sodelovanju z veleposlaništvom ZDA zagnala platformo za podporo podjetjem v Sloveniji pri vstopu in naložbah na ameriški trg. Ustanovili so tudi delovno skupino za krepitev ameriških naložb v Slovenijo. Kot so pojasnili, želijo okrepiti vlogo Slovenije v čezatlantskem gospodarstvu.