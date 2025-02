AmChams in Europe za krepitev čezatlantskih odnosov

Atene/Ljubljana, 18. februarja - Čezatlantski odnosi so temelj globalne gospodarske blaginje, inovacij in varnosti, zato jih je treba negovati in krepiti, so pozvali v organizaciji AmChams in Europe, ki povezuje 50 ameriških gospodarskih zbornic v 48 državah. Podjetja za uspešno poslovanje in naložbe potrebujejo stabilnost in predvidljivost, so poudarili.