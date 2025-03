Pregled - svet, 24. 3. (ponedeljek)

RIJAD - V Savdski Arabiji potekajo pogovori o vojni v Ukrajini med delegacijama ZDA in Rusije. Po predhodnih navedbah Moskve strani razpravljata o varnosti ladijskega prometa v Črnem morju. Srečanje sledi nedeljskim pogovorom med predstavniki Washingtona in Kijeva, ki jih je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov označil kot produktivne. Ukrajinska delegacija medtem ostaja v Savdski Arabiji, kjer želi po rusko-ameriškem srečanju opraviti še ene konzultacije.

JERUZALEM/RAMALA - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je opozorila na nevarno eskalacijo, ki da jo predstavljajo obnovljeni izraelski napadi v Gazi, Libanonu in Siriji. Na novinarski konferenci z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom je pozvala k vrnitvi k pogajanjem. Poudarila je, da mora Hamas izpustiti vse talce, Izrael pa v celoti obnoviti dobavo pomoči v Gazo. Za sklenitev premirja se je zavzela tudi po srečanju s palestinskim premierjem Mohamedom Mustafo. Izrazila je stališče EU, da Hamas ne more obdržati nadzora nad Gazo oz. da ga mora prevzeti Palestinska uprava.

ISTANBUL/ANKARA - V Turčiji se je v nedeljo več deset tisoč ljudi udeležilo protestov v podporo županu Istanbula Ekremu Imamogluju, za katerega so oblasti po pridržanju tudi uradno odredile pripor. Ponekod je policija proti zbranim uporabila vodne topove in solzivec. Medtem je na glasovanju opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) Imamogluja izbrala za predsedniškega kandidata. Policija je med protesti doslej pridržala več kot 1130 ljudi. Po navedbah nevladne organizacije MLSA je pridržala tudi deset novinarjev, ki so poročali o protestih. Predsednik Recep Tayyip Erdogan je demonstracije označil za gibanje nasilja, protestnike pa za ulične teroriste.

BRUSELJ - Evropska komisija je Turčijo pozvala, naj kot članica Sveta Evrope in kandidatka za članstvo v EU ohrani spoštovanje demokratičnih vrednot in norm, potem ko je turška policija prejšnji teden aretirala župana Istanbula Ekrema Imamogluja. Po navedbah komisije morajo turške oblasti spoštovati tako pravice izvoljenih predstavnikov kot protestnikov.

KIJEV/MOSKVA - Med ločenimi pogovori delegacije ZDA s predstavniki Ukrajine in Rusije sta vojski obeh držav nadaljevali napade z droni. Ponoči sta obe strani poročali o sestrelitvi več deset brezpilotnih letalnikov. Spopadi se nadaljujejo tudi vzdolž fronte. Med drugim je bilo v ruskem raketnem napadu na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine ranjenih najmanj 88 ljudi, vključno s 17 otroki.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga iz vseh držav, ki kupujejo nafto in plin iz Venezuele. Grožnjo je utemeljil z besedami, da je bila Venezuela sovražna do ZDA in svoboščin, ki jih ta zagovarja. Ukrep bi med drugimi lahko prizadel Kitajsko in Indijo. Pred tem je predstavnik Bele hiše dejal, da ZDA 2. aprila morda ne bodo uvedle carin za posamezne industrije, kot sta avtomobilska in farmacevtska. Bodo pa takrat zagotovo znane podrobnosti o vzajemnih carinah, je dodal.

GAZA - Izraelska vojska je od torkove obnovitve napadov na Gazo v enklavi ubila 730 ljudi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. V današnjih izraelskih napadih sta bila med drugim ubita novinar katarske televizije Al Jazeera in novinar medija Palestine Today. Egipt naj bi medtem krepil diplomatska prizadevanja za obnovitev premirja.

WASHINGTON/NUUK/KOEBENHAVN - Soproga podpredsednika ZDA JD Vancea, Usha Vance bo ta teden z delegacijo obiskala Grenlandijo, so v nedeljo sporočili iz Bele hiše. Premier tega danskega avtonomnega ozemlja Mute Egede je v odzivu problematiziral napovedano udeležbo svetovalca za državno varnost Mikea Waltza, kar je označil za provokacijo. Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je obisk označil za neprimernega.

HAIFA - V pristaniškem mestu Haifa na severu Izraela je bila v strelskem napadu ubita ena oseba, še ena pa je bila ranjena, je sporočila izraelska reševalna služba Magen David Adom. Izraelska policija je dodala, da so policisti napadalca že nevtralizirali. Po navedbah reševalne službe Magen David Adom je bil v napadu ubit 75-letni moški, 20-letnik pa je ranjen.

PARIZ - Na pariškem kazenskem sodišču se je začelo sojenje francoskemu filmskemu zvezdniku Gerardu Depardieuju zaradi obtožb spolnega napada. Če bo spoznan za krivega, mu po navedbah pariškega tožilstva grozi do pet let zapora in globa v višini 75.000 evrov. Depardieu, ki je nastopil v več kot 200 filmih, obtožbe zanika.

DORTMUND - Svojci 150 ljudi, ki so leta 2015 umrli v nesreči letala nemške letalske družbe Germanwings v francoskih Alpah, so s spominskimi slovesnostmi v Nemčiji in na prizorišču strmoglavljenja obeležili deseto obletnico tragedije. Žrtev so se spomnili tudi na letališčih v Barceloni in Düsseldorfu.

BEOGRAD - Ob 26. obletnici začetka Natovega bombardiranja Zvezne republike Jugoslavije v Beogradu poteka protestni shod, na katerem udeleženci izražajo nasprotovanje ukinitvi statusa kulturnega spomenika zgradbi nekdanjega generalštaba. Gre še za enega v nizu študentskih protestov, ki so se začeli po tragediji v Novem Sadu.

VALLETTA - Upravni odbor Agencije EU za azil (EUAA) je odločil, da ne bo uvedel postopkov proti izvršni direktorici EUAA Nini Gregori ali drugim, potem ko so se leta 2022 pojavili očitki glede njenega vodenja agencije. Kot so sporočili iz EUAA, je primer s tem zaključen. Tako Gregori kot vodstvo EUAA so leta 2022 zavrnili vse obtožbe in jih označili za osebne napade.

RIM - Italijanska vlada bo lani odprta sprejemna centra za migrante v Albaniji začela uporabljati za repatriacijo migrantov, katerih prošnje za azil bodo po obravnavi v Italiji zavrnjene, je sporočil notranji minister Matteo Piantedosi. Sodišča so pred tem vladi večkrat preprečila namestitev prosilcev za azil v sprejemnih centrih.

DUNAJ - Preiskovalci avstrijskega direktorata za državno varnost in obveščevalne dejavnosti (DSN) so v Avstriji razkrili obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo v škodo Ukrajine. Za njeno izvajanje naj bi bila odgovorna bolgarska državljanka, ki je tudi osumljena vohunjenja za Rusijo.