Pregled - šport, 24. 3. (ponedeljek)

LLORET DE MAR - Devetnajstletni Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) je v spektakularnem finišu dobil uvodno etapo kolesarske dirke po Kataloniji. Nekaj metrov pred ciljem je prehitel Avstralca Tiborja Del Grossa (Alpecin-Deceuninck), ki je imel na zadnjem kratkem vzponu lepo prednost, vendar mu je v zadnjih metrih povsem zmanjkalo moči. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki ob članu UAE Team Emirates-XRG Juanu Ayusu velja za glavnega favorita za končno zmago, je skozi cilj prišel kot 15. in je v skupnem seštevku na petem mestu.

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči v severnoameriški ligi NHL premagali Boston Bruins kar s 7:2 in se z osmo zmago na zadnjih devetih tekmah povzpeli na peto mesto v zahodni konferenci. Zadel je tudi Anže Kopitar, ki je v prvi tretjini poravnal na 1:1.

HOUSTON - Košarkarji Houston Rockets so v derbiju zahodnega dela severnoameriške lige NBA pred svojimi gledalci izgubili proti ekipi Denver Nuggets s 111:116. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za zmagovite goste ni zaigral in je ostal na klopi za rezerve.

LJUBLJANA - V evropskih kvalifikacijah za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki so bili v tekmah drugega kroga danes na delu reprezentance v skupinah G, H in K. V slednji so Angleži s 3:0 odpravili Latvijce, Poljaki pa v skupini G niso imeli pretiranega dela z Malto in slavili z 2:0.

MIAMI - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je postavil nov rekord, ko je slavil svojo 411. zmago na turnirjev ATP masters 1000 po slavju v dveh nizih nad Argentincem Camilom Ugom Carabellijem v tretjem krogu v Miamiju. Tako je za eno zmago prehitel Španca Rafaela Nadala, ki ima na teh turnirjih 36 naslovov, štiri manj od Srba. S 381 zmagami in 28 naslovi je tretji Švicar Roger Federer.