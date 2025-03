Slovenski glasbeni dnevi bodo ponovno postavili v središče domačo ustvarjalnost

Ljubljana, 24. marca - Ljubljana in Maribor bosta med 7. in 15. aprilom prizorišče 39. Slovenskih glasbenih dnevov. Festival, ki združuje sodobno glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost ter obenem gradi na temeljih glasbene dediščine, bo ponudil nastope domačih umetnikov in nova dela domačih skladateljev, potekal bo tudi mednarodni muzikološki simpozij.