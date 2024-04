Letošnji Slovenski glasbeni dnevi na temo glasbene interpretacije

Ljubljana, 15. aprila - Ljubljano in Maribor bodo med 17. in 23. aprilom zavzeli 38. Slovenski glasbeni dnevi, ki bodo ponudili pester koncertni program z vrsto novitet slovenskih skladateljev. Tematsko se bodo dnevi navezovali na glasbo kot interpretativno umetnost; glasbeno interpretacijo oz. dualnost umetniškega in znanstvenega bo obravnaval tudi muzikološki simpozij.