Pregled - šport, 22. 3. (sobota)

Ljubljana, 22. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 22. marca.

NANJING - Tina Šutej je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki poteka v nekdanji kitajski prestolnici Nanjing, osvojila srebrno medaljo v skoku s palico, preskočila je 4,70 metra. Po srebrnem odličju v prvi polovici meseca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldoornu je tako osvojila še svojo šesto medaljo na velikih tekmovanjih. Neja Filipič je v troskoku osvojila šesto mesto, Filip Jakob Demšar je bil 24. na 60 m ovire.

LAHTI - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec posamične tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju, s čimer je dosegel 140. zmago za slovenske skoke. Prepričljivo vodilni že po prvi seriji je v drugo ohranil 6,1 točke naskoka pred Avstrijcem Stefanom Kraftom. Tretji je bil Poljak Pawel Wasek (263,9). Lovro Kos je bil 17., Timi Zajc 19.in Domen Prevc 28.

SANREMO - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na eni najbolj prestižnih enodnevnih klasik na Milano-Sanremo zasedel tretje mesto. Kljub drugačni taktiki v zadnjih 30 km tudi v petem poskusu na tej dirki Slovenec ni mogel do zmage, saj sta ga v sprintu ugnala Nizozemec Mathieu van der Poel in Italijan Filippo Ganna. Na dirki sta nastopila še zmagovalec te dirke leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Pogačarjev pomočnik pri emiratih Domen Novak, a nista krojila razpleta pri vrhu. Žensko tekmo je dobila Nizozemka Lorena Wiebes. Urška Žigart je bila 49.

ANTALYA - Anže Hribar je na gimnastičnem svetovnem pokalu v Antalyi osvojil drugo mesto na parterju in se veselil prvih stopničk na tej ravni tekmovanja. Za mesto je bila za stopničke na dvovišinski bradlji prekratka Lucija Hribar, Tjaša Kysselef je bila na preskoku peta, Gregor Rakovič pa na konju z ročaji osmi.

LJUBLJANA - Evropska nogometna zveza Uefa je slovenskemu nogometnemu klubu Olimpija naložila plačilo 183.125 evrov kazni zaradi obnašanja navijačev na februarskih tekmah konferenčne lige z Borcem iz Banjaluke, poroča Planet nogomet.

NANJING - Švedski zvezdnik Armand Duplantis je tretjič v nizu osvojil naslov svetovnega dvoranskega prvaka v atletiki, potem ko je v kitajskem Nanjingu v finalu skoka s palico preskočil 6,15 m in stotič presegel šestmetrsko znamko.

ST. MORITZ - Slovenski deskarji na snegu v paralelnih disciplinah, ki so doslej na svetovnih prvenstvih zbrali deset kolajn, so še na tretjem zaporednem prvenstvu ostali brez želenega odličja. V izločilne boje paralelnega slaloma, svoje slabše discipline, se je sicer uvrstil Tim Mastnak, a je nato izpadel v osmini finala.

OSLO - Norvežan Sturla Holm Laegreid si je z zmago na zasledovalni tekmi priboril skupni seštevek svetovnega pokala v biatlonu. Njegov edini izzivalec Johannes Thinges Boe je osvojil drugo mesto in pred nedeljsko sklepno tekmo sezone za rojakom zdaj zaostaja 104 točke. Jakov Fak je bil 23., Lovro Planko 45. V ženski konkurenci je slavila Francozinja Lou Jeanmonnot, ki ima pred finalom pet točk prednosti pred Nemko Franzisko Preuss, Polona Klemenčič je bila 27., Anamarija Lampič 32.

BOISE - Organizatorji finala svetovnega pokala v alpskem smučanju v ameriškem Sun Valleyju so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer prisiljeni odpovedati današnji tekmi alpskih smučarjev in smučark v smuku. Miha Hrobat, v petek deseti na edinem treningu, je ostal brez možnosti loviti prav poseben zgodovinski mejnik - prvo uvrstitev na oder za zmagovalce v skupnem seštevku smukaške discipline za slovenske smučarje. Sezono je končal kot četrti, le sedem točk za tretjim Švicarjem Alexisom Monneyjem. Skupni zmagovalec svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt. Žensko disciplino je osvojila Italijanka Federica Brignone, Ilka Štuhec je osvojila 12. mesto.

ŠANGHAJ - Britanec Lewis Hamilton je dosegel prvo zmago za svetovno prvenstvo formule 1 v svoji karieri, odkar je v ekipi Ferrari. Najboljši startni položaj je spremenil v zanesljivo zmago na sprinterski dirki v Šanghaju na Kitajskem. Avstralec Oscar Piastri z McLarnom je ciljno črto prečkal 6,8 sekunde za Hamiltonom, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom, četrti pa Britanec George Russell (Mercedes). V kvalifikacjah za nedeljsko dirko paje prvič v karieri zmagal Piastri, premagalje Britanca Georgea Russlla (Mercedes) in drugega McLarnovega voznika ter vodilnega v SP Britanca Landa Norrisa.

NEW YORK - Nekdanji ameriški boksarski zvezdnik George Foreman je v petek umrl v starosti 76 let. Foreman je v bogati karieri osvojil zlato olimpijsko medaljo leta 1968, potem pa odšel med profesionalce. V težki kategoriji je prvi naslov svetovnega prvaka osvojil leta 1973 po zmagi nad Joejem Frazierjem, a je leto pozneje lovoriko izgubil po porazu v legendarnem "džungelskem obračunu" v Kinšasi z Mohamedom Alijem. Več kot dve desetletji za prvim naslovom si je priboril še enega, leta 1994 je pri 45 letih premagal Michaela Moorerja.

PORTLAND - Ekipa Portland Trail Blazers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 128:109 prepričljivo premagala Denver Nuggets. Zanj je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral le štiri minute in 19 sekund ter v tem času dvakrat podal, ostale statistične rubrike pa so ostale prazne.

BORDEAUX - Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser (Honda) je v kvalifikacijah za veliko nagrado Evrope v francoskem St. Jean d'Angelyju v razredu MXGP zasedel drugo mesto. S tem je še povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) je prvič letos osvojil točke v kvalifikacijah, bil je deveti.

NAIROBI - Valižan Elfyn Evans je v soboto, ki so jo zaznamovale slabe vremenske razmere, utrdil svoj položaj vodilnega na reliju po Keniji, tretji letošnji dirki za svetovno prvenstvo. Estonec Ott Tänack zaostaja skoraj dve minuti, Belgijec Thierry Neuville pa več kot štiri in pol.