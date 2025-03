Pregled - svet, 22. 3. (sobota)

LIBANON/BEJRUT - Izraelska vojska je sporočila, da je na severu Izraela prestregla tri rakete, ki so priletele iz Libanona. V odgovor je izvedla raketni napad na jug Libanona, v katerem sta bili ubiti dve osebi. Hezbolah je medtem zanikal, da bi izstrelil rakete na Izrael, izraelske obtožbe pa označil za "pretvezo za nadaljnje napade na Libanon". Libanonski premier Nawaf Salam je posvaril, da bi nove vojaške operacije na jugu Libanona državo lahko potegnile v novo vojno. Združene narode je pozval, naj okrepijo mednarodni pritisk na Izrael, da se v celoti umakne z libanonskega ozemlja.

ISTANBUL - Po petkovih protestih v več turških mestih in v Istanbulu, kjer se je po aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja po podatkih opozicije zbralo 300.000 ljudi, je policija prijela 343 ljudi. Priljubljenega župana Istanbula in največjega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je policija v sredo aretirala v okviru preiskave članstva v kriminalni združbi, podpore teroristični skupini in korupcije. Imamoglu, ki ga je znova zaslišala policija, je vse obtožbe zavrnil. Opozicija je pozvala k novim protestom.

VATIKAN - Papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice od 14. februarja zdravi v rimski bolnišnici Gemelli, bodo v nedeljo odpustili iz bolnišnice in se bo vrnil v svojo rezidenco v Vatikanu, kjer bo okreval vsaj dva meseca, so sporočili njegovi zdravniki. 88-letni papež bo v svoji rezidenci v Vatikanu še naprej deležen zdravstvene oskrbe. Iz Vatikana so pred tem sporočili, da se bo papež v nedeljo prvič, odkar se zdravi za pljučnico, pojavil v javnosti. Po tradicionalni nedeljski molitvi bo z okna svoje bolnišnične sobe pomahal in blagoslovil vernike, so napovedali.

KIJEV/MOSKVA - Ruske in ukrajinske sile so sestrelile več deset dronov, ki sta jih nad ozemlje Rusije oziroma Ukrajine poslala Kijev in Moskva. Po podatkih Kijeva so bili v ruskem napadu v mestu Zaporožje ubiti najmanj trije ljudje, 12 jih je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal vojake v Pokrovsku, ključnem mestu v doneški regiji, ki ga že več mesecev oblegajo ruske sile. Na družbenem omrežju X je sporočil, da so ga seznanili s potekom obrambe mesta.

TEL AVIV - Izraelska vojska je v petek sporočila, da je izvedla zračne napade na dve vojaški oporišči v osrednjem delu Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske sile so napadle vojaški bazi v Palmiri in Tijasu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je v sporočilu dodala izraelska vojska, si bo še naprej prizadevala odpraviti vsakršno grožnjo Izraelu in njegovim državljanom.

LONDON - Londonsko letališče Heathrow, ki je bilo v petek zaradi požara na transformatorski postaji skoraj ves dan zaprto, so znova odprli. Zaradi odpovedi letov je bilo prizadetih približno 200.000 potnikov in 1350 letov. Čeprav je vodstvo letališča sprva zatrjevalo, da letalske operacije delujejo v celoti in brez motenj, pa so se nekateri potniki še naprej srečevali z zamudami in odpovedmi letom. Največ težav z motnjami je imel ima nacionalni prevoznik British Airways.

WASHINGTON - Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek sporočila, da ukinja pravni status zaščite več kot pol milijona priseljencem s Kube, Haitija, Nikaragve in Venezuele, ki bodo imeli nekaj tednov časa, da zapustijo državo. Odločitev ukinja t.i. humanitarni pogojni izpust, ki je državljanom nekaterih držav omogočal začasno bivanje in delo v ZDA. ZDA bodo tako morali zapustiti do 24. aprila, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je svojemu predhodniku Joeju Bidnu ter več drugim demokratom, med njimi nekdanji podpredsednici Kamali Harris in nekdanjemu zunanjemu ministru Antonyju Blinknu, ukinil dostop do zaupnih podatkov. Kot je sporočila Bela hiša, njihov dostop do tajnih podatkov ni več v nacionalnem interesu.

BRATISLAVA - Več tisoč ljudi se je v petek zvečer v več mestih na Slovaškem znova zbralo na protestih proti premierju Robertu Ficu ter njegovi proruski politiki in vladanju, ki ga označujejo za avtoritarnega. V prestolnici Bratislava so protestniki opozarjali, da so razmere kritične. Organizatorji protestov iz civilne pobude Mir za Ukrajino trdijo, da Ficova vlada ogroža prihodnost Slovaške kot dela demokratične in svobodne Evrope. Zavzemajo se za dobavo orožja Ukrajini, kar pa vlada zavrača.

REYKJAVIK - Islandska ministrica za otroke Asthildur Loa Thorsdottir je v petek odstopila po razkritju, da je pred 36 leti rodila sina mladoletniku. V pogovoru za islandski medij Visir je izpostavila, da bi danes ravnala drugače.

WASHINGTON - ZDA uvažajo na milijone jajc iz Turčije in Južne Koreje, Bela hiša pa se pogovarja še z drugimi državami o začasnem uvozu njihovih jajc, je v petek povedala ameriška ministrica za kmetijstvo Brooke Rollins. Cena jajc je skokovito zrasla zaradi številnih izbruhov ptičje gripe v ZDA, zaradi česar so bili kmetje prisiljeni v zakol milijonov kokoši nesnic, ponudba pa se je močno skrčila.