Kumer v Trstu o pomenu čezmejnega sodelovanja pri varstvu okolja

Trst, 21. marca - Okoljski minister Bojan Kumer se je danes mudil v Trstu, kjer se je med drugim udeležil podpisa memoranduma o sodelovanju med Agencijo RS za okolje (Arso) in deželno agencijo za varstvo okolja italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine. Ob podpisu je poudaril pomen čezmejnega sodelovanja pri varstvu okolja in trajnostnem razvoju.

Podpisa se je poleg ministra Kumra udeležil tudi deželni odbornik za okolje, energijo in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro. Skupaj sta poudarila pomen čezmejnega sodelovanja pri varstvu okolja in trajnostnem razvoju, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

"Podpis tega sporazuma je jasen dokaz, da naše partnerstvo prinaša konkretne rezultate in dobre prakse," je izpostavil minister.

Kumer se je nato srečal s predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ), ki kot član Zamejske gospodarske koordinacije po pojasnilih ministrstva igra ključno vlogo pri spodbujanju gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino.

Pogovor med ministrom in predstavniki združenja je bil osredotočen na krepitev gospodarskih vezi in podporo podjetjem v regiji.

Minister se je srečal še s predsednikom Furlanije-Julijske krajine Massimilianom Fedrigo, s katerim sta govorila o strateških projektih na področju energije, še posebej o obnovljivih virih.

Sogovornika sta v pogovoru izrazila politično podporo projektu severnojadranske čezmejne vodikove doline, ki ima ključno vlogo pri energetski preobrazbi regije in razvoju vodikovih tehnologij.

Projekt po Kumrovih besedah predstavlja pomemben korak v smeri spodbujanja lokalne proizvodnje vodika in krepitev čezmejnega sodelovanja. "Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi še dodatno okrepili to partnerstvo in prispevali k zeleni prihodnosti," je dejal.