Deležniki v pričakovanju vodikove strategije

Ljubljana, 3. junija - Raziskovalno-razvojna sfera in gospodarstvo sta v pričakovanju nacionalne strategije uporabe vodika, ki bi na daljši rok začrtala razvoj na tem področju in pomagala izkoristiti s tem povezane priložnosti za Slovenijo. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da strategija nastaja in predlagajo predhodno sodelovanje z deležniki pri njenem snovanju.