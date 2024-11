Slovenija navdušila organizatorje luksuznih potovanj

Ljubljana, 12. novembra - Slovenijo je prejšnji konec teden spoznavalo več kot 200 svetovalcev in organizatorjev luksuznih potovanj, članov mreže Virtuoso. Največ jih je prišlo iz ZDA, Kanade in Avstralije, Slovenija pa jih je navdušila, so sporočili iz STO in spomnili, da so ZDA najpomembnejši oddaljeni trg slovenskega turizma z močnim potencialom rasti.