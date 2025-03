Na Ptuju lani manj prometnih nesreč, a s hujšimi posledicami

Ptuj, 22. marca - Prometno varnostne razmere na območju Ptuja so bile lani razmeroma ugodne. Zgodilo se je namreč manj prometnih nesreč kot leto prej, so pa bile posledice nekoliko hujše. Po oceni predsednika ptujskega svet za preventivo v cestnem prometu Franca Kozela je lanska statistika primerljiva s podatki zadnjih desetih let.