Prometne razmere na Ptuju so se lani izboljšale

Ptuj, 20. aprila - V Mestni občini Ptuj se lahko pohvalijo z ugodnimi prometno varnostnimi razmerami v lanskem letu, saj so med drugim uresničili vizijo nič mrtvih v cestnem prometu in zmanjšanje števila huje poškodovanih v primerjavi z letom 2010 za polovico. Sicer je bilo lani nekaj več nesreč, njihove posledice pa so bile podobne desetletnemu povprečju.