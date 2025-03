Pregled - šport, 20. 3. (četrtek)

BRATISLAVA - Slovenska nogometna reprezentanca je v Bratislavi igrala prvo tekmo za obstanek v ligi B lige narodov in proti Slovaški igrala 0:0. Povratna tekma bo v nedeljo ob 18.00 v Stožicah.

BERN - Slovenska deskarja na snegu Tim Mastnak in Žan Košir sta izpadla v osmini finala v paralelnem veleslalomu na svetovnem prvenstvu v švicarskem Engadinu. Tekmovanje sta končala na desetem oziroma 14. mestu. Že v kvalifikacijah sta bila za izločilne boje prepočasna Rok Marguč in Gloria Kotnik.

LAHTI - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je zmagovalka predzadnje tekme svetovnega pokala v sezoni v Lahtiju. Najboljša v kvalifikacijah in vodilna po prvi seriji je v finalu z rekordom skakalnice, 135,5 metra, ugnala vse zasledovalke za več kot 25 točk. To je bila zanjo 21. zmaga v karieri, 14. v sezoni in deveta zaporedna v pokalu.

ANTALYA - Slovenski telovadci so uspešno začeli nastope na svetovnem pokalu v Antalyi. Prvi dan kvalifikacij so se najbolje odrezali Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, Tjaša Kysselef na preskoku, Anže Hribar na parterju ter Gregor Rakovič na konju z ročaji. Četverica si je, Rakovič prvič v karieri na najvišji ravni, priborila finale in boje za kolajne.

PILOS - Kirsty Coventry, nekdanja olimpijska zmagovalka v plavanju iz Zimbabveja, je bila izvoljena za prvo predsednico Mednarodnega olimpijskega komiteja v zgodovini. Med rekordno sedmerico kandidatov je bila z 41 leti najmlajša med kandidati in je bila med 144. zasedanjem Moka v grškem Pilosu presenetljivo izvoljena že v prvem krogu.

OSIJEK - Slovenski nogometni trener Simon Rožman je novi trener hrvaškega prvoligaša Osijeka, so uradno sporočili iz slavonskega kluba. Enainštiridesetletni Rožman bo na klopi Osijeka nasledil Italijana Federica Coppitellija, ki je moral po nizu slabih rezultatov zapustiti Opus Areno.

VARŠAVA - Slovenski rokometni as Aleks Vlah bo v naslednje štiri sezone nosil dres Kielc, je poljski klub sporočil na družbenih omrežjih in spletni strani.

LJUBLJANA - Nogometne reprezentance so danes v ligi narodov odigrale prve četrtfinalne tekme, v ligah A in B pa prve tekme play-offa za obstanek. V četrtfinalu so zmage dosegli Hrvaška, Danska in Nemčija. Nizozemska in Španija sta igrali neodločeno.

PILOS - Člani Mednarodnega olimpijskega komiteja so na zasedanju generalne skupščine v letovišču Costa Navarino v Grčiji boks uradno uvrstili v tekmovalni spored poletnih olimpijskih iger, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil tekmo severnoameriške lige NBA proti Milwaukee Bucks, poroča ameriška mreža ESPN. Pri jezernikih je na seznamu poškodovanih še vedno tudi prvi zvezdnik LeBron James.