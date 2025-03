Pregled - svet, 20. 3. (četrtek)

BRUSELJ/KIJEV - Zahodne sankcije proti Moskvi morajo ostati v veljavi, dokler se ruske sile ne bodo začele umikati z ukrajinskega ozemlja, je voditelje držav članic EU prek videopovezave pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Voditelji EU se sicer zaradi nasprotovanja Madžarske znova niso uspeli uskladiti glede sklepov o podpori Ukrajini. So pa voditelji 26 članic nadaljnjo podporo Kijevu izrazili v izjavi, priloženi k sklepom. Med drugim so zapisali, da je EU pripravljena okrepiti pritisk na Rusijo, tudi z dodatnimi sankcijami. Evropska komisija je medtem Ukrajini izplačala dodatno milijardo evrov pomoči v okviru evropskega dela posojila skupine G7.

GAZA/WASHINGTON/BRUSELJ - Izraelska vojska je ob nadaljevanju smrtonosnih napadov, ki so terjali več kot 500 življenj, prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug Gaze. Palestinsko gibanje Hamas je v odgovor na napade izstrelil rakete proti Tel Avivu. Izraelska vojska je napad potrdila, o morebitnih žrtvah ali škodi pa ni poročala. Vodja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA Philippe Lazzarini je izrazil bojazen, da se bo na območju Gaze najhujše še zgodilo. Bela hiša je izrazila podporo obnovljeni izraelski agresiji, EU pa je pozvala k ustavitvi napadov.

KIJEV/WASHINGTON/OSLO/MOSKVA - Predsednika ZDA in Ukrajine Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v sredo v telefonskem pogovoru dotaknila možnosti ameriškega upravljanja ukrajinskih elektrarn. Kot je zatrdil Zelenski, je bilo govora le o nuklearki Zaporožje, ki je trenutno pod ruskim nadzorom. Zelenski je danes dejal, da se o lastništvu te nuklearke ne more pogajati, saj da je last ukrajinskega ljudstva. Pogajanja o premirju v Ukrajini se bodo sicer nadaljevala v ponedeljek, kjer se bodo predstavniki ZDA ločeno sestali s pogajalci iz Ukrajine oz. Rusije.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem bombardiranju ukrajinskih regij Sumi in Harkov sta bili ponoči ubiti dve osebi, več pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Ruske sile so izvedle tudi nove napade z droni, zračna obramba pa jih je po navedbah Kijeva 75 sestrelila. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o ranjenih in škodi na infrastrukturi. Jugozahodna regija Saratov in tamkajšnje mesto Engels sta bila podvržena doslej najobsežnejšemu napadu z droni, je povedal guverner regije Roman Busargin.

ISTANBUL - V Turčiji so po aretaciji župana Istanbula Ekrema Imamogluja v sredo zvečer izbruhnili protesti. Več tisoč ljudi je zlasti v Istanbulu zahtevalo odstop predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in mu očitalo, da se želi z aretacijo znebiti največjega političnega tekmeca. Ob robu protestov so izbruhnili tudi izgredi. Imamoglu je danes ob nadaljevanju protestov tožilce in sodnike pozval, naj se postavijo po robu tistim kolegom, ki uničujejo turško sodstvo.

BRUSELJ - EU bo protiukrepe, ki jih je napovedala v odziv na ameriške carine na aluminij in jeklo, uvedla sredi aprila, kar je dva tedna pozneje od prvotne napovedi. S tem bodo dobili dodaten čas za pogovore z administracijo predsednika ZDA Donalda Trumpa, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije.

SKOPJE - V Severni Makedoniji so v tišini in ob molitvah pokopali žrtve požara v nočnem klubu v Kočanih, kjer je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, skoraj 200 pa jih je bilo poškodovanih. Osrednja pogrebna slovesnost je potekala na pokopališču v Kočanih, žrtve pa so pokopali tudi v Skopju in še štirih krajih.

BEOGRAD - Srbski premier Miloš Vučević je ameriškemu podpredsedniku JD Vanceu poslal pismo, v katerem mu je predlagal, da se ameriški organi vključijo v preiskavo domnevne uporabe t. i. zvočnega topa med sobotnim protestom v Beogradu. Pismo z enako vsebino je naslovil tudi na Rusijo. Uporabo zvočnega topa oblastem očitajo študenti in opozicija, ki je uradno zahtevala oblikovanje prehodne vlade.

RIM/VATIKAN - Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je nekoliko izboljšalo in odslej med drugim ne bo več potreboval kisikove maske, so v sredo sporočili iz Vatikana. Ob tem so sicer opozorili, da papež še ni ozdravel, čeprav je njegova pljučnica "pod nadzorom", in da bo do nadaljnjega ostal v bolnišnici.

OTTAWA/PEKING - Kitajska je v zadnjih tednih zaradi z drogami povezanih kaznivih dejanj usmrtila štiri kanadske državljane, je v sredo sporočila kanadska zunanja ministrica Melanie Joly. Ostro je obsodila dejanje in dejala, da Peking ni upošteval prošenj Ottawe, naj smrtne kazni ne izvede. Kitajska vztraja, da so delovali v skladu z zakonodajo. Odnosi med Kanado in Kitajsko so sicer močno ohlajeni od leta 2018, ko je Kanada na podlagi ameriškega naloga pridržala finančno direktorico Huaweija Meng Wanzhou. Kitajska je kmalu zatem pridržala dva Kanadčana.

NEW YORK - Finska ostaja država z najsrečnejšimi prebivalci na svetu. V poročilu pod okriljem Združenih narodov se je na vrh lestvice, ki meri srečo, zavihtela že osmo leto zapored. Sledijo ji še tri nordijske države. ZDA so padle na 24. mesto, najnižje doslej. Zadnje mesto na lestvici je znova pripadlo Afganistanu, ki se od vrnitve talibanov na oblast leta 2021 vztrajno bliža humanitarni katastrofi.