Zelenski: Srečanje predstavnikov Ukrajine in ZDA v ponedeljek v Savdski Arabiji

Oslo, 20. marca - Predstavniki Ukrajine in ZDA se bodo v ponedeljek sestali v Savdski Arabiji, je danes med obiskom v Oslu potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Potrdil je tudi, da bo sočasno potekalo ločeno srečanje predstavnikov Rusije in ZDA, kar so pred tem danes že sporočili v Kremlju.