Kremelj: Novi pogovori med Rusijo in ZDA v ponedeljek v Rijadu

Moskva, 20. marca - Predstavniki Rusije in ZDA se bodo v ponedeljek v Savdski Arabiji pogovarjali o Ukrajini, je danes povedal svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov. Po napovedih bodo razpravljali o pobudah v zvezi s Črnim morjem, o katerih sta nedavno po telefonu govorila ruski in ameriški predsednik, Vladimir Putin in Donald Trump.